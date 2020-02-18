Внутрішній аудит організму. Побачити приховане

Сучасне медичне обладнання дає змогу оглянути зсередини будь-який із порожнистих органів, провести лікувальні маніпуляції – та зробити це так, щоб пацієнт не відчував дискомфорту.

Сергій РУБАН, лікар-ендоскопіст м едичної мереж і "ДОБРОБУТ"

Завдяки сучасному обладнанню лікар здійснює дуже точну діагностику та навіть лікування. "Завдання" пацієнта в цей час – спокійно виспатися та піти додому з усмішкою.

Побачити приховане

Перші спроби лікарів зазирнути всередину організму датуються ще XVIII століттям – саме тоді було створено пристрої, які стали прототипами сучасних ендоскопів. Намір був благим, проте реалізація, скажемо прямо, лишала бажати кращого: найбільше трубки з дзеркалами, призначені для огляду матки чи прямої кишки, нагадували знаряддя для тортур. До того ж, значною проблемою було освітлення. Побічним ефектом і без того неприємних процедур ставали опіки, аж доти, доки не було винайдено мініатюрні електролампи. А тоді, коли було створено волоконну оптику та надтонкі гнучкі катетери, в ендоскопії відбувся справжній прорив – і на сьогодні технології, які дозволяють проводити внутрішню візуальну діагностику та лікування, невпинно вдосконалюється.

Новітні можливості

Обладнання, встановлене в ендоскопічних кабінетах "ДОБРОБУТ", дає можливість із максимальною точністю встановлювати діагнози, вчасно помічати зміни у стані внутрішніх органів, прицільно брати біопсію та в низці випадків – відразу видаляти небажані новоутворення. В ендоскопічних кабінетах можуть бути обстежені всі порожнисті органі. Зокрема, серед досліджень:

Бронхоскопія – маніпуляція, яка дає спеціалістам можливість оглянути трахею, глотку та бронхи. Такий огляд дозволяє виключити центральний рак легенів і низку інших захворювань дихальних шляхів.

Гастроскопія, або більш точно, езофагогастродуоденоскопія, дає можливість дослідити стан верхніх відділів ШКТ: стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки. Можливі зміни на слизових оболонках допомагає унаочнити світлове випромінювання у спеціальному спектрі; помічним також стає профарбовування слизової, яке дає змогу діагностувати органічні зміни, зокрема й передракові. Маючи результати огляду, а також дані лабораторних досліджень (якщо потрібна була перевірка на наявність Helicobacter pylori або біопсія), гастроентерологи отримують можливість побудувати найефективнішу стратегію лікування, яку пропонують міжнародні протоколи.

Колоноскопія – це огляд усіх відділів товстої кишки (враховуючи дослідження в інверсії, з розворотом на 180° – у такий спосіб оптичний пристрій візуалізує слизову кишки на виході, саме на тому відтинку, де часто локалізуються поліпи та інші новоутворення). Окрім цього, сучасна колоноскопія передбачає перевірку початкової частини тонкого кишківника – тієї ділянки, яка раніше лишалася не досліджуваною.

Безпосередньо під час діагностики в тому самому ендоскопічному кабінеті можна видалити деякі з виявлен

их новоутворень – і бути убезпеченим від грізного діагнозу на довгі роки. Тож, напевне, спокій вартий того, щоб не нехтувати порадами лікарів: проходити колоноскопію, починаючи з 45 років, а в разі онконастроженості, обумовленої спадковістю, – і раніше.

Без болю і незручностей

Абсолютно всі діагностичні маніпуляції можна – і варто! – пройти в стані медикаментозного сну. В тому, щоб мужньо терпіти закінчення маніпуляцій, просто немає сенсу. На відміну від повного наркозу, який передбачає застосування наркотичних анальгетиків, такий стан дуже близький до звичайного фізіологічного сну. Чимало з пацієнтів навіть дякують після процедури: "Це так прекрасно, лікарю! Мені нарешті вдалося відіспатися!" А лікар, доки пацієнт відпочиває, отримує всі необхідні дані, які допомагають вибудувати подальшу стратегію підтримання здоров’я чи лікування.

Удвічі вдалося знизити смертність від колоректального раку в Америці завдяки впровадженню державної програми з колоноскопічної ранньої діагностики новоутворень.

У "ДОБРОБУТ" придбано найсучасніший з ендоскопів японського виробництва PENTAX. Він дозволяє робити всі ендоскопічні маніпуляції, які тільки існують у світі! Порівняно з тим апаратом, що використовувався раніше, новинка дає лікареві ще більше можливостей у зберіганні та швидкому пошуку потрібної інформації.

В Україні колоректальний рак забирає найбільшу кількість життів серед усіх онкологічних захворювань. Найнадійніший спосіб уникнути небажаного розвитку подій – пройти колоноскопію та вчасно видалити новоутворення, що здатні перетворитися на злоякісні пухлини.

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