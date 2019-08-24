Викликають смертельні хвороби: дієтолог назвала найнебезпечніші продукти

Транс-жири стали вигідною заміною звичайним тваринним жирам у виробництві харчових продуктів, але вони пов'язані зі збільшенням кількості серцево-судинних захворювань, а також часто входять до складу кондитерських виробів, випічки і напівфабрикатів.

Про це повідомила дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. Вона пояснила, що транс-жири – це зазвичай рідке рослинне масло, яке за допомогою хімічних реакцій стає твердим за кімнатної температури.

"У виробництві харчових продуктів такий жир був більш вигідною заміною звичайним тваринним жирам. Втім, існує серйозна доказова база, яка вказує на чіткий зв'язок між транс-жирами і підвищенням ЛПНЩ, збільшенням кількості серцево-судинних захворювань", – написала Кляуз.

Дієтолог назвала найнебезпечніші продукти

Вона підкреслила, що найвища смертність пов'язана саме з цими хворобами, і додала, що транс-жири входять до складу різних кулінарних жирів.

"Поки продукт не буде промаркований або транс-жир не буде зазначений на упаковці,

складно зрозуміти – є він чи ні", – зазначила дієтолог.

Вона склала список продуктів, в яких ймовірно є цей небезпечний складник:

фабричні кондитерські вироби, зокрема печиво, шоколад;

випічка, зокрема хліб;

сухе молоко;

напівфабрикати;

маргарин.

"На жаль, нерідко трапляються випадки – поки мама худне і не їсть печиво або цукерки, їх щодня поглинають діти! Наступного разу задумайтеся, чи так необхідно купувати чергового "Барні" малюкові!" – підсумувала Кляуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український дієтолог Світлана Фус розповіла, що небезпечними для здоров'я людей є продукти з транс-жирами, великою кількістю насичених жирів, а також смажені страви, приготовані за допомогою будь-якого рослинного масла.

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