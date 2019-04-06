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/Гастроентерологія

Викликають рак і ранню смерть: названі небезпечні напої

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Між споживанням штучно підсолоджених напоїв і ризиком передчасної смерті існує прямий зв'язок.

Про це говорить нове дослідження вчених з Гарвардського університету. Так, вони виявили, що цукровмісні напої збільшують ризик ранньої смерті від низки захворювань, у тому числі деяких видів раку, повідомляє ВВС.

У дослідженні зібрані дані 37 тисяч чоловіків і 80 тисяч жінок старше 30 років.

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Викликають рак і ранню смерть: названі небезпечні напої

nts-tv.com

Виявилося, що чим більше цукровмісних напоїв людина випивала, тим вищим був ризик ранньої смерті.

"Якщо порівняти з групою людей, які п'ють менше одного солодкого напою в місяць, у тих, хто п'є від одного до чотирьох напоїв на місяць, ризик підвищується на 1%, у тих, хто п'є від двох до шести напоїв – на 6%, якщо пити солодкі напої щодня -–на 14%, більше одного напою в день – на 21% ", – пояснив один з авторів дослідження Васанта Малик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, часті нічні походи в туалет говорять про надлишок солі в організмі і гіпертонії.

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