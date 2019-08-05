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/ Гастроентерологія

Викликає рак за два тижні? Супрун розвінчала міф про "отруйний" інгредієнт

1.4т Читати матеріал російською

Вживання пальмового масла, яке входить у величезну кількість продуктів харчування, саме по собі не викликає розвиток онкологічних захворювань, як багато хто вважає.

Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. "Воно точно не є отрутою, від якого "онкологія розвивається за два тижні", але все ж варто розбиратися", –пояснила вона.

Зокрема, Супрун звернула увагу на те, що поки немає доказів канцерогенності сирого пальмового масла.

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Пальмова олія

Пальмова олія

Ілюстрація

Дослідження говорять приблизно наступне: "У пальмовій олії багато пальмітинової жирної кислоти, а її надлишок може викликати рак". Але пальмітинової жирної кислоти значно більше у вершковому маслі, ніж у пальмовому", – написала вона.

Однак, небезпека все ж існує. Відзначається, що найнебезпечніші дешеві солодощі, низькоякісні сири з пальмовою олією у складі, а також страви, приготовані у фритюрі (там також часто використовують цей компонент).

"І ми знову повторюємо головну тезу: шкода здоров'ю криється у тривалому споживанні продуктів із великим вмістом жирів (або жирів і цукрів одночасно), будь то фритюр на пальмовій олії або морозиво на вершковому маслі", – сказано у статті.

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Також з'ясувалося, що пальмова може збільшувати ризик серцево-судинних захворювань, оскільки в ньому багато насичених жирних кислот: мірістілової і пальмітинової.

При цьому Супрун прояснила питання про пальмову олію в дитячій суміші. За її словами, сама наявність цього компоненту не несе в собі небезпеку.

"Пальмова олія в суміші – це не отрута, але грудне молоко і прикорм "нормальною їжею" – краще", – пояснила в. о. міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що застосування пальмового масла призводить до ожиріння і розвитку хронічних захворювань у глобальному масштабі, а його виробництво завдає шкоди природі.

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Тема
онкологія
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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