Великий піст: дієтолог назвала головну помилку в харчуванні

Під час посту людині варто харчуватися без шкоди своєму здоров’ю і не відмовлятися від деяких продуктів, які потрібні організму. Головна помилка – перехід тільки на вуглеводи, наприклад, крупи, хліб, картоплю.

Таке пояснення в ефірі ObozTV озвучила дієтолог Людмила Гончарова. Вона зазначила, що від цієї їжі розвивається запалення підшлункової залози.

"Коли ми відмовляємося від м’яса і риби, у нас залишаються тільки продукти, які містять вуглеводи. На сто грамів будь-якої крупи припадає три грами білка і 70-80 – вуглеводів. У деяких людей, на жаль, підшлункова не виробляє стільки інсуліну на таку кількість глюкози. Людина, яка постить, думає, що очищає організм, а насправді там іде запальний процес", – сказала вона.

Особливо шкідливими є консервовані та мариновані овочі й фрукти, пояснила дієтолог. Вона додала, що їх краще замінити замороженими продуктами.

"Консервації, маринади взагалі нікому не можна їсти, – ні здоровому, ні хворому, тому що там, крім надлишку солей, більше нічого нема. Вітаміни і мінерали руйнуються одразу ж під час термічної обробки. А от заморожені, будь ласка, можна вживати", – сказала Гончарова.

Піст – це перш за все можливість трішки вирости духовно і відмовитися від шкідливих звичок у харчуванні, впевнена дієтолог. Вона додала, що треба зробити аналізи й порадитися з лікарем щодо їжі.

"Треба скоригувати харчування з медиком після здачі аналізів. Постити треба грамотно, медицина зараз дає для цього всі можливості. Піст – це можливість скорегувати своє харчування і вирости духовно, відмовившись від тих шкідливих звичок, які нас супроводжують. Я маю на увазі майонез, шоколад, солодощі", – запевнила Гончарова.

У понеділок, 11 березня, у православних християн розпочався Великий піст, який триватиме до 27 квітня. Він не тільки найдовший, але і найсуворіший у християнському календарі, коли раціон харчування обмежується максимально жорстко.

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