Важливі для мозку: названо топ-8 корисних продуктів харчування

Найбільш корисні для мозку продукти – це яйця, риба жирних сортів, горіхи, чорна смородина, лохина, броколі, помідори, а також шавлія.

Про це повідомили на сторінці Clutch у Telegram. Автор допису склав список із топ-8 продуктів, які поліпшують розумові здібності, і розповів про їх особливості.

Яйця

Яйця Аgropolit

Вони містять усе, що потрібно організму для життєдіяльності. Для мозку ж яйця незамінні через холін. При регулярному їх вживанні покращується здатність нейронів проводити нервові імпульси, збільшується здатність до концентрації.

Риба жирних сортів

Риба жирних сортів Вlog.metro

Жирна океанічна риба містить незамінні для мозку поліненасичені жирні кислоти Омега-3. Вони не виробляються організмом, тому людина може отримувати їх тільки з продуктів. Але навіть у їжі кількість Омега-3 дуже низька. Їх максимальна концентрація – саме в рибі.

Горіхи

Горіхи Food and mood

Горіхи теж містять Омега-3, але в набагато меншій кількості. В рослинному середовищі в них найбільше цих кислот. Також у них присутній вітамін Е, який покращує пам'ять і мислення.

Чорна смородина

Чорна смородина 24 канал/besthomeremedies.com

Вживання цих ягід покращує не тільки функцію мозку, але і здоров'я людини. Справа в тому, що в чорній смородині велика кількість вітаміну С.

Лохина

Лохина Еeast fruit

До її складу входять речовини, які мають антиоксиданти і протизапальні властивості, корисні для роботи мозку.

Броколі

Броколі Кvitkainfo

Вони містять багато вітаміну К. Цей продукт здатний поліпшити когнітивні і розумові здібності.

Помідори

Помідори Апостроф

До складу помідорів входить лікопін, який дуже корисний для мозку. Ця речовина здатна захистити його клітини від вільних радикалів і запобігти розвитку деменції або хвороби Альцгеймера.

Шавлія

Шавлія Тravniku

Саме ця рослина не просто покращує когнітивні здібності мозку, але і пам'ять, загострює увагу. Вживати шавлію можна в будь-якому вигляді.

Пост у мережі Скріншот

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат наук із фізичного виховання і спорту Володимир Кормільцев розповів, що для того, щоб підвищити розумову активність, варто займатися фізичними вправами. Тут головне – виконувати їх розумно і систематично.

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