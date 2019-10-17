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/ Гастроентерологія

Українці вбивають себе: нове дослідження шокувало фахівців

2.3т Читати матеріал російською

Дослідження харчування українців шокувало фахівців, вони б'ють на сполох і попереджають, що такий спосіб життя може призвести до дуже негативних наслідків.

Результати представили Асоціація дієтологів, Міністерство охорони здоров'я і Міністерство аграрної політики разом з приватною компанією, передає "ТСН".

Виявилося, що українці споживають удвічі менше, ніж потрібно, овочів і втричі менше фруктів. При цьому вони майже не їдять бобові, горіхи і молочні продукти, зате віддають перевагу борошняним виробам, картоплі, насиченим жирам.

Дослідження раціону українців шокувало медиків

Дослідження раціону українців шокувало медиків

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"Наше суспільство наскрізь має недолік харчування. І ми повинні посилювати всі компоненти впливу: на рівні сім'ї, школи, громадських організацій, інакше ми будемо жити ще менше і ще гірше", – йдеться у висновку.

У Міністерстві охорони здоров'я пообіцяли взятися за цю сферу впритул:

"У форматі робочих груп ми подивимося і оцінимо можливості. Сьогодні була і ініціатива громадськості, які, можливо, політики варто почати розробляти, щоб поліпшити ситуацію зі здоровим харчуванням".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських магазинах у вересні найсильніше подорожчала сметана і гречана крупа. А ось "борщовий набір" і яйця помітно подешевшали.

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Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Міністерство аграрної політики і продовольства
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