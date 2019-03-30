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/Гастроентерологія

Убиває завчасно: з'ясувалася несподівана небезпека м'яса

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Невелика кількість червоного м'яса — до 50 грамів у день — підвищує ризик передчасної смерті від усіх причин порівняно з відсутністю у раціоні м'яса взагалі.

Такі висновки зробили американські вчені, проаналізувавши дані про 96 тис. осіб. Стаття опублікована в журналі Nutrients, передає "Ехо Москви".

Відзначається, що червоне і перероблене м'ясо відносять до груп ймовірних і відомих канцерогенів відповідно. Тому не рекомендують споживати його в їжу взагалі або рекомендують знизити до мінімальної кількості, замінивши, наприклад, птицею або рибою.

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Убиває завчасно: з'ясувалася несподівана небезпека м'яса

За час спостережень від різних причин померли 7961 учасник: 2598 осіб від захворювань серцево-судинної системи, а 1873 людини від раку. Вчені з'ясували, що порівняно з тими, хто не їв червоне і перероблене м'ясо взагалі, у тих, хто його їв, ризик передчасної смерті від всіх причин і від серцево-судинних захворювань був вищим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з'ясували, що підсолоджувачі на базі фруктози здатні провокувати розвиток раку прямої кишки.

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США
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