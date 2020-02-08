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/ Гастроентерологія

У США відбувся раптовий спалах небезпечного вірусу

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В американському місті Лейк-Чарльз в штаті Луїзіана мінімум 200 осіб заразилися норовірусом.

Спалах небезпечного захворювання стався в місцевому казино, де відпочивали всі інфіковані. Про це повідомляє місцевий телеканал WVUE з посиланням на директора державного управління охорони здоров'я міста Лейсі Кавано.

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За її словами Кавано, вірус дуже заразний. Кавано підкреслила, що люди можуть бути переносниками норовірусу, коли у них виявляються симптоми, а також протягом трьох тижнів після їх зникнення.

"На даний момент не має значення, як це почалося, тому що зараз ми спостерігаємо передачу вірусу всередині суспільства", – зазначила Кавано.

Норовірус

Норовірус

eadaily.com

Норовірус є гострою вірусною хворобою, яка вражає кишечник. Проявляється нудотою, блювотою, больовими відчуттями, рідким водянистим калом, бурчанням в животі, іноді – підвищеною температурою і респіраторними симптомами.

Недуга передається контактно-побутовим шляхом від інфікованого хворого або безсимптомного носія здоровій людині. Крім того, зараження можливе при споживанні забрудненої води або продуктів, які не пройшли достатню термічну обробку.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на прилавки Харківщини потрапили заражені норовірусом устриці, які були завезені з Франції.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
США
Тег
хвороба
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Как-то это все подозрительно. Ничего подобного еще несколько лет назад не было, а теперь прям везде эти вирусы!
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