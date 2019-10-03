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/ Гастроентерологія

У шлунку 19-річної дівчини знайшли жмут волосся вагою два кілограми

3.3т Читати матеріал російською

У Росії лікарі виявили в шлунку 19-річної дівчини з Улан-Уде жмут волосся вагою два кілограми й розміром майже пів метра.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я республіки Бурятія (РФ), дівчину доставили в лікарню з болями в животі й блюванням після прийому їжі. Обстеживши хвору, медики виявили трихобезоар у її шлунку й частині дванадцятипалої кишки.

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У шлунку дівчини знайшли два кілограми волосся

У шлунку дівчини знайшли два кілограми волосся

Ілюстрація

У ході операції хірурги витягли великий жмут волосся розміром 50х10х10 см й вагою майже два кілограми.

На даний момент пацієнтка вже вдома, її стан оцінюється як задовільний. Деякий час їй доведеться дотримуватися спеціальної дієти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в Томській лікарні швидкої допомоги лікарі провели операцію 16-річній дівчині, 80% шлунка якої займав жмут волосся вагою 500 грам.

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