У чоловіка вибухнув кишечник через дурний жарт приятелів

Згідно з медичним висновком, кишки чоловіка вибухнули після того, як його "приятелі" помістили насос в його задній прохід і надули його.

30-річний чоловік постраждав від "ректального вибуху" після жорстокого розіграшу. У лікарів в Нью-Делі не було вибору, окрім як видалити йому весь кишечник, повідомляє The Sun.

Кишечник людини wworld.com.ua

Згідно зі звітами лікарів, аналогічні травми, викликані повітрям під високим тиском, отримали ще двоє чоловіків в Індії.

Скріншот thesun.co.uk

Рентген черевної порожнини показав повітря всередині живота пацієнта, який отримав подібну травму.

Повітря може бути настільки ж руйнівним, як і твердий об'єкт, змушуючи анальний сфінктер відкритися. Потрібно всього пара секунд, щоб завдати такої серйозної шкоди, додають експерти.

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