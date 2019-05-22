Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Гастроентерологія

У чоловіка вибухнув кишечник через дурний жарт приятелів

1.2тЧитати матеріал російською

Згідно з медичним висновком, кишки чоловіка вибухнули після того, як його "приятелі" помістили насос в його задній прохід і надули його.

30-річний чоловік постраждав від "ректального вибуху" після жорстокого розіграшу. У лікарів в Нью-Делі не було вибору, окрім як видалити йому весь кишечник, повідомляє The Sun.

Кишечник людини

Кишечник людини

wworld.com.ua

Згідно зі звітами лікарів, аналогічні травми, викликані повітрям під високим тиском, отримали ще двоє чоловіків в Індії.

Скріншот

Скріншот

thesun.co.uk

Рентген черевної порожнини показав повітря всередині живота пацієнта, який отримав подібну травму.

Повітря може бути настільки ж руйнівним, як і твердий об'єкт, змушуючи анальний сфінктер відкритися. Потрібно всього пара секунд, щоб завдати такої серйозної шкоди, додають експерти.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини