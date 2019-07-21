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/ Гастроентерологія

Це табу: дієтолог розвінчала міф про сухофрукти

1.2т Читати матеріал російською

У складі сухофруктів багато цукру, тому вони не ефективні, більш того — перешкоджають схудненню: при сушінні фрукти втрачають масу, а концентрація фруктози тільки зростає.

Про це повідомила відомий український дієтолог Наталія Самойленко на своїй сторінці в Instagram. За її словами, навіть 100 грамів сухофруктів — це вже дуже багато.

"Сухофрукти — не найкраща заміна цукеркам. Сухофрукти — це цукор в кубі. При сушінні фрукти втрачають свою масу, а концентрація фруктози (цукру) тільки зростає", — написала Самойленко.

Сухофрукти

Сухофрукти

БлинКом

Вона зазначила, що кожен вид сухофруктів по-своєму впливає на організм. Так, тим, хто худне, особливо не рекомендується їсти чорнослив, курагу і фініки, а на цукати взагалі потрібно накласти табу, додала дієтолог.

"Адже якщо сухофрукти просто висушують, то цукати виварюються в цукровому сиропі", — пояснила Самойленко.

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За її словами, якщо людину влаштовує її вага, то достатньо буде вживати 30-40 г. сухофруктів в день.

"Але, все ж, не забувайте, що зараз літо! Найідеальніший варіант — 150-200 г. свіжих сезонних фруктів або ягід в першій половині дня", — підсумувала дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт з харчування Олена Кален заявила, що в фітнес-батончиках є багато добавок, які приносять більше шкоди, ніж користі.

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Особа
Наталія Самойленко
Місце
Україна
Теги
схуднення цукор
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