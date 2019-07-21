Це табу: дієтолог розвінчала міф про сухофрукти

У складі сухофруктів багато цукру, тому вони не ефективні, більш того — перешкоджають схудненню: при сушінні фрукти втрачають масу, а концентрація фруктози тільки зростає.

Про це повідомила відомий український дієтолог Наталія Самойленко на своїй сторінці в Instagram. За її словами, навіть 100 грамів сухофруктів — це вже дуже багато.

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"Сухофрукти — не найкраща заміна цукеркам. Сухофрукти — це цукор в кубі. При сушінні фрукти втрачають свою масу, а концентрація фруктози (цукру) тільки зростає", — написала Самойленко.

Сухофрукти БлинКом

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Вона зазначила, що кожен вид сухофруктів по-своєму впливає на організм. Так, тим, хто худне, особливо не рекомендується їсти чорнослив, курагу і фініки, а на цукати взагалі потрібно накласти табу, додала дієтолог.

"Адже якщо сухофрукти просто висушують, то цукати виварюються в цукровому сиропі", — пояснила Самойленко.

За її словами, якщо людину влаштовує її вага, то достатньо буде вживати 30-40 г. сухофруктів в день.

"Але, все ж, не забувайте, що зараз літо! Найідеальніший варіант — 150-200 г. свіжих сезонних фруктів або ягід в першій половині дня", — підсумувала дієтолог.

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