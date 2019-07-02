Чому вегани не худнуть: дієтолог назвала небезпечні продукти

Коуч із правильного харчування Вікторія Кляуз заявила, що веганство – не спосіб схуднути, адже не вся рослинна їжа "некалорійна".

Багато що залежить саме від кількості і часу прийому їжі, написала Кляуз на своїй сторінці в Instagram.

"Потрібно не тільки відмовитися від м'яса і молочних продуктів, а й знайти оптимальні джерела білка: бобові, деякі крупи, горіхи", – повідомила коуч.

Дієтолог розкрила всю правду про веганство

На її думку, складність в тому, що травна система повинна підлаштуватися під "новий" склад їжі і виробити достатню кількість ферментів, щоб їжа перетравлювалася. Кляуз додала, що на це потрібен час.

При наявності зайвої ваги потрібно обмежитися в прийомі крохмалистих продуктів: картоплі, рису та кукурудзи, зазначила коуч.

Дієтолог також розповіла, від чого набирають вагу і не худнуть вегани: це обсмажена картопля, фісташки і мигдаль замість вечері о 21-22: 00, недобір білка в раціоні, надлишок фруктів, а також фрешів та смузі.

Також Кляуз зазначила, що не погоджується з тим, що вегани схильні до залізодефіцитної анемії, тому що не їдять м'ясо

"Набирати залізо можна з різних джерел. А ось причини анемії потрібно шукати, не завжди справа в харчуванні", – додала вона.

Також дієтолог дала рекомендації, в яких випадках не варто ставати веганом:

якщо немає "чітких доказів": сьогодні хочеться бути веганом, через тиждень – знову м'ясоїдом;

якщо м'ясоїд хоче схуднути на веганстві: починати потрібно з пошуку причин зайвої ваги;

якщо планується вагітність в найближчі півроку: тіло повинно адаптуватися до нового способу харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, худнути і бути здоровим можна без підрахунку калорій, для цього необхідно дотримуватися кількох правил. Також стало відомо, що влітку схуднути легше, ніж взимку, однак не у всіх виходить це зробити, тому що потрібно виконувати певні кроки.

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