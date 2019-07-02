Чому вегани не худнуть: дієтолог назвала небезпечні продукти

Коуч із правильного харчування Вікторія Кляуз заявила, що веганство – не спосіб схуднути, адже не вся рослинна їжа "некалорійна".
Багато що залежить саме від кількості і часу прийому їжі, написала Кляуз на своїй сторінці в Instagram.
"Потрібно не тільки відмовитися від м'яса і молочних продуктів, а й знайти оптимальні джерела білка: бобові, деякі крупи, горіхи", – повідомила коуч.
Дієтолог розкрила всю правду про веганство
На її думку, складність в тому, що травна система повинна підлаштуватися під "новий" склад їжі і виробити достатню кількість ферментів, щоб їжа перетравлювалася. Кляуз додала, що на це потрібен час.
При наявності зайвої ваги потрібно обмежитися в прийомі крохмалистих продуктів: картоплі, рису та кукурудзи, зазначила коуч.
Дієтолог також розповіла, від чого набирають вагу і не худнуть вегани: це обсмажена картопля, фісташки і мигдаль замість вечері о 21-22: 00, недобір білка в раціоні, надлишок фруктів, а також фрешів та смузі.
Також Кляуз зазначила, що не погоджується з тим, що вегани схильні до залізодефіцитної анемії, тому що не їдять м'ясо
"Набирати залізо можна з різних джерел. А ось причини анемії потрібно шукати, не завжди справа в харчуванні", – додала вона.
Також дієтолог дала рекомендації, в яких випадках не варто ставати веганом:
якщо немає "чітких доказів": сьогодні хочеться бути веганом, через тиждень – знову м'ясоїдом;
якщо м'ясоїд хоче схуднути на веганстві: починати потрібно з пошуку причин зайвої ваги;
якщо планується вагітність в найближчі півроку: тіло повинно адаптуватися до нового способу харчування.
Многие в поисках эффективной диеты решают "быть веганом"👌, ведь они же стройные! Это заблуждение 🙅♀- не вся растительная пища "некалорийная", многое зависит от количества и времени приема еды ⠀ Нужно не только отказаться от мяса и молочных продуктов, а и найти оптимальные источники белка😉 - бобовые, некоторые крупы, орехи В этом сложность - пищеварительная система должна подстроиться под "новый" состав пищи, выработать достаточное количество ферментов, чтоб еда переваривалась На это нужно время😉 ⠀ Также важно помнить, что при наличии лишнего веса мы все же ограничиваем крахмалистые продукты - картофель, рис, кукурузу Неважно веган вы или нет ⠀ От чего набирают вес и не худеют веганы? 🤷♀ В моей практике, это обжареный картофель, фисташки и миндаль вместо ужина -в 21-22:00, недобор белка в рационе, избыток фруктов, фрешей и смузи🥭 ⠀ Считается, что тк веганы не едят мясо, то склонны к железодефицитной анемии🙊 Не соглашусь Набирать железо можно из разных источников А вот причины анемии нужно искать, не всегда дело в питании👩⚕ ⠀ Не стоит становиться веганом, если: ⠀ 🔅нет "четких доводов" - сегодня вы веган, через неделю снова мясоед ⠀ 🔅вы мясоед и хотите похудеть на веганстве - начинать нужно с поиска причин лишнего веса ⠀ 🔅планируете беременность в ближайшие полгода - тело должно адаптироваться к новому способу питания ⠀ А по какой причине вы бы стали веганом? Делитесь в комментариях⬇️
Як повідомляв OBOZREVATEL, худнути і бути здоровим можна без підрахунку калорій, для цього необхідно дотримуватися кількох правил. Також стало відомо, що влітку схуднути легше, ніж взимку, однак не у всіх виходить це зробити, тому що потрібно виконувати певні кроки.
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