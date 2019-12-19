Тренерка розповіла, які вправи допоможуть поліпшити травлення

Неправильне харчування, нервові перевантаження й нестача сну – все це розхитує здоров'я загалом і суттєво позначається на роботі травної системи зокрема.
Найбільш поширений наслідок впливу всіх цих факторів – закрепи й постійна важкість у шлунку. І часом, щоб полегшити свій стан, доводиться вживати спеціальні препарати, які нормалізують роботу органів шлунково-кишкового тракту.
Фітнес-тренерка Галина Арвахі рекомендує читачам MedOdoz не хапатися відразу за медикаменти, а спробувати допомогти собі спеціальним комплексом вправ, які розробляють м'язи органів черевної порожнини і здійснюють штучну перистальтику кишечника. Виконання його триватиме не більш ніж 15 хвилин на день, зате вже після першого разу ви помітите поліпшення.
Спеціальні вправи допоможуть впоратися з делікатними проблемами
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Кішка
Встаньте на коліна, руки прямі, долоні на підлозі на лінії з плечима, спина рівна, голова – паралельно підлозі. Зробіть глибокий видих, підтягніть голову до грудей і одночасно вигніть спину вгору до стелі. Затримайтеся так на 5 рахунків, потім максимально видихніть і закиньте голову до лопаток і прогніть спину вниз до підлоги. Знову затримаєтеся на 5 рахунків. Повторіть вправу 10 разів.
Змія
Ляжте на підлогу на живіт, долоні впираються в підлогу на рівні з плечима. Зробіть глибокий вдих, підніміть корпус, випрямляючи руки, розправте плечі, зводячи лопатки, сильно прогніть спину і закиньте голову до стелі. Затримайтеся в такому положенні на три повні вдихи-видихи й поверніться в ВП. Повторіть все 10 разів.
Лілія
Ляжте на спину, зробіть сильний видих і зігніть ноги в колінах. Потім глибоко вдихніть, витягніть руки перед собою і обійміть коліна, підтискаючи їх до живота. Залишайтеся в цій позі на 10 рахунків, потім поверніться у вихідне положення і повторіть все 7-10 разів.
Собака
Ляжте на живіт, руки зігнуті, долоні впираються в підлогу під плечима. Плавно піднімайте стегна вгору, утримуючи вагу на стопах і долонях. Тягніться вгору доти, доки не відчуєте розтягування в області спини. Залишайтеся в цій позі на 10 рахунків, потім плавно поверніться у вихідне положення і повторіть все ще 10 раз.
Дитина
Сядьте на підлогу, підберіть під себе ноги, стопи повинні знаходитися під сідницями. Потягніться вперед, поки груди не ляжуть на коліна, голова – на підлогу, руки на цім зведіть за спиною. Полежіть в такому положенні 1-2 хвилини, водночас глибоко дихайте.
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