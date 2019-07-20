Торти, печиво і фастфуд: дієтолог назвала список небезпечних продуктів

Небезпечними для здоров'я людей є продукти з транс-жирами, великою кількістю насичених жирів, а також смажені страви, приготовані за допомогою будь-якого рослинного масла.

Про це повідомила відомий український дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, транс-жири — це практично єдиний жир, який не володіє жодними корисними властивостями, він підвищує рівень холестерину і призводить до ожиріння, а його надлишок у раціоні погіршує ліпідний обмін.

"Вони переробляють ненасичені жири в насичені. Їх використовують, щоб продовжити термін придатності продуктів", — написала дієтолог.

Торт і фастфуд

Вона додала, що в основному транс-жири наявні в тих продуктах харчування, які виготовляються на основі маргарину: в кондитерських виробах, тортах, печиві, чипсах, пиріжках, пампушках, чебуреках і фастфуді.

"Крім того, потрібно стежити за кількістю насичених жирів (молочні продукти: вершки, вершкове масло, сири, жирні сорти м'яса), оскільки з надлишком насичених жирних кислот надходить велика кількість холестерину", — зазначила Фус.

За її словами, хоч він і потрібен для синтезу вітаміну Д і гормонів, зокрема серотоніну — гормону радості, але його надмірне надходження може порушувати обмін холестерину в організмі, провокуючи розвиток атеросклерозу.

"Також не рекомендую використовувати будь-які рослинні масла для смаження. При високих температурах, що перевищують градус диміння, вони будуть втрачати свої корисні властивості", — підсумувала дієтолог.

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