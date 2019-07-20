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/ Гастроентерологія

Торти, печиво і фастфуд: дієтолог назвала список небезпечних продуктів

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Небезпечними для здоров'я людей є продукти з транс-жирами, великою кількістю насичених жирів, а також смажені страви, приготовані за допомогою будь-якого рослинного масла.

Про це повідомила відомий український дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, транс-жири — це практично єдиний жир, який не володіє жодними корисними властивостями, він підвищує рівень холестерину і призводить до ожиріння, а його надлишок у раціоні погіршує ліпідний обмін.

"Вони переробляють ненасичені жири в насичені. Їх використовують, щоб продовжити термін придатності продуктів", — написала дієтолог.

Торт і фастфуд

Торт і фастфуд

Вона додала, що в основному транс-жири наявні в тих продуктах харчування, які виготовляються на основі маргарину: в кондитерських виробах, тортах, печиві, чипсах, пиріжках, пампушках, чебуреках і фастфуді.

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"Крім того, потрібно стежити за кількістю насичених жирів (молочні продукти: вершки, вершкове масло, сири, жирні сорти м'яса), оскільки з надлишком насичених жирних кислот надходить велика кількість холестерину", — зазначила Фус.

За її словами, хоч він і потрібен для синтезу вітаміну Д і гормонів, зокрема серотоніну — гормону радості, але його надмірне надходження може порушувати обмін холестерину в організмі, провокуючи розвиток атеросклерозу.

"Також не рекомендую використовувати будь-які рослинні масла для смаження. При високих температурах, що перевищують градус диміння, вони будуть втрачати свої корисні властивості", — підсумувала дієтолог.

Яких жирів потрібно уникати? 😉 1⃣ В першу чергу трансжирів - це практично єдиний жир, який не володіє ніякими корисними властивостями. Його надлишок в раціоні погіршує ліпідний обмін. Трансжири отримують, переробляючи ненасичені жири в насичені. Їх використовують, щоб продовжити термін придатності продуктів. В основному трансжири містяться в тих, продуктах харчування, які виготовляються на основі маргарину - як правило це кондитерські вироби: торти, печиво, і т.д .; чіпсах; пересмажених жирах (пиріжки, пончики, чебуреки, фастфуд) .Повишают рівень холестерину і призводять до ожиріння. 2⃣ Крім того потрібно стежити за кількістю насичених жирів (молочні продукти-вершки, вершкове масло, сири, жирні сорти м'яса). Оскільки з надлишком насичених жирних кислот надходить велика кількість холестерину. І хоча він нам і потрібен для синтезу вітаміну Д і гормонів, в тому числі серотоніну - гормону радості. Тому, при дефіциті холестерину можна впасти в депресію. Але його надмірне надходження може порушувати обмін холестерину в організмі - провокуючи розвиток атеросклерозу. 3⃣ Також не рекомендую використовувати будь-які рослинні масла для смаження, при високих температурах перевищують температуру димленія вони будуть втрачати свої корисні властивості. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, був складений топ-7 небезпечних продуктів у супермаркетах.

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Особа
Світлана Фус
Місце
Україна
Тег
здоров'я
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Жрать просто меньше нужно,а жареная картошечка как без жира то?
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