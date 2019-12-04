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/ Гастроентерологія

Шкода молочки: дієтологиня розвіяла популярний міф про харчування

1.6т
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Дієтологиня і лікарка Вікторія Кляуз спростувала слова косметологів, які не рекомендують вживати молочні продукти. Вона запевнила, що для кожної людини підхід повинен бути індивідуальним.

Про це лікарка написала на своїй сторінці в Telegram. За її словами, "рекомендації для всіх" – це дуже узагальнено.

Дієтологиня наголосила, що є ситуації, в яких молочні продукти справді небажані. Але такі випадки спочатку потрібно підтверджувати лабораторно, "а вже потім давати рекомендації".

Дієтологиня розвіяла популярний міф про молочку

Дієтологиня розвіяла популярний міф про молочку

Народна правда

"Наразі немає доказової бази щодо шкоди молочних продуктів. Молочка – це і незбиране молоко, і низькокалорійний йогурт із підсолоджувачем, і витриманий сир. Усі ці продукти по-різному перетравлюються і засвоюються, тому забороняти "все і всім одразу" – не зовсім коректно", – зазначила Кляуз.

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Кому протипоказані молочні продукти

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляуз розповіла, що голод і спрага можуть бути причиною частих головних болів у людини.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
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