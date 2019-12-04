Шкода молочки: дієтологиня розвіяла популярний міф про харчування

Дієтологиня і лікарка Вікторія Кляуз спростувала слова косметологів, які не рекомендують вживати молочні продукти. Вона запевнила, що для кожної людини підхід повинен бути індивідуальним.

Про це лікарка написала на своїй сторінці в Telegram. За її словами, "рекомендації для всіх" – це дуже узагальнено.

Дієтологиня наголосила, що є ситуації, в яких молочні продукти справді небажані. Але такі випадки спочатку потрібно підтверджувати лабораторно, "а вже потім давати рекомендації".

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"Наразі немає доказової бази щодо шкоди молочних продуктів. Молочка – це і незбиране молоко, і низькокалорійний йогурт із підсолоджувачем, і витриманий сир. Усі ці продукти по-різному перетравлюються і засвоюються, тому забороняти "все і всім одразу" – не зовсім коректно", – зазначила Кляуз.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляуз розповіла, що голод і спрага можуть бути причиною частих головних болів у людини.

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