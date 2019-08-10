Роздувся до аномальних розмірів: в Індії загадкова хвороба спотворила хлопця

Житель міста Музафарпур (Індія), 19-річний Суджа Кумар страждає загадковим захворюванням. Його живіт роздувся до аномальних розмірів.

Як повідомило видання "Daily Mail" з посиланням на місцеві ЗМІ, хлопець помітив набряк, ще коли йому було сім років (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Але жоден лікар не зміг поставити діагноз: у Кумара не було особливих симптомів хвороб, ані діареї, ані блювоти, ані кислотного рефлюксу.

Живіт Daily Mail

Медики часто давали йому ліки, які забезпечували короткочасне полегшення болю, але ефект не передбачав довгострокової перспективи.

Хлопця направили на ендоскопію в столицю Індії, Нью-Делі, але вартість виявилася для сім'ї непідйомною.

Так, через роздутий живіт Кумар був позбавлений можливості займатися спортом, а в дитинстві однолітки жорстоко глузували з нього. Але, незважаючи на хворобу, хлопець зміг влаштуватися на роботу механіком.

"Я люблю ходити на роботу. Я працюю на велосипедній фабриці і займаюся цим уже рік. Мої колеги не судять мене, і ніхто не сміється з мене", – сказав він.

Рідкісна хвороба Daily Mail

Хлопцеві миють голову Daily Mail

Живіт хлопця Daily Mail

Хлопець працює Daily Mail

Хлопцеві допомагають Daily Mail

Рідкісна хвороба Daily Mail

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