Раптова печія: 5 прийомів швидкої самодопомоги

Печія - той самий недуг, який не дає спокою мільйонам людей. Вона виникає, коли шлункова кислота потрапляє в стравохід, і обпікає його ніжні стінки.

Причиною печії може стати безліч факторів, зокрема, тугий одяг, переїдання, зайва вага і ін.

Але, як би там не було, терпіти печію не приємно, і завжди хочеться позбутися від неї якомога швидше. MEDOBOZ зібрав для вас 5 домашніх коштів, які допоможуть впоратися з неприємними відчуттями за лічені хвилини.

Сік алое

Сік алое є в арсеналі домашніх засобів багатьох, оскільки це чудові ліки при болю в горлі, закладеності носа, опіках та ін. А ще - це одне з найкращих ліків при печії. Так, алое працює як холодоагент, охолоджуючи шлунок і полегшуючи стан.

Для позитивного ефекту достатньо 2 столових ложки засобу.

Тільки не забудьте, що приймати можна лише сік, спеціально призначений для внутрішнього застосування, інакше можна тільки погіршити стан.

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Ананасовий сік

Тільки відчувши печіння, випийте склянку ананасового соку. Напій містить в складі бромелайн.

Ця речовина є ферментом, що допомагає контролювати рівень соляної кислоти в вашому шлунку. Тому ефект проявить себе практично миттєво.

Банани

Ще один вірний спосіб боротьби з кислотним рефлюксом - банан, сушений або свіжий.

Цей смачний фрукт містить в складі багато калію, тому надає ефект природного антацида.

Кориця

Не менш доступний домашній засіб від печії - кориця. Із неї можна приготувати "знеболюючий" напій, або просто з'їсти щіпку-другу.

Так, додайте 1 чайну ложку подрібненої або порошкоподібної кориці в склянку окропу, дайте настоятися 5 хвилин, потім додайте лід і випийте такий чай.

Рятуючись корицею в сухому вигляді, не забудьте запити її простою теплою водою.

Масло м'яти перцевої

Це засіб багато хто використовує при головному болю або безсонні. Ще одна її корисна властивість - боротьба з печією.

Додайте 4 краплі олії в стакан води і випийте цей коктейль.

Якщо під рукою немає масла м'яти, підійде м'ятний льодяник, жуйка або просто чай з листя м'яти.

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