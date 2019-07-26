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/ Гастроентерологія

Як харчуватися на відпочинку: дієтолог дала важливу пораду

2.3т Читати матеріал російською

Часто система харчування "все включено" на курортах може погано вплинути на організм людини: тиждень або кілька споживання таких продуктів і пасивного відпочинку сприяють переїданню.

Про це повідомила відомий український дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, у багатьох випадках це може стати випробуванням для звичного харчування.

"Як дієтолог, я не проти системи "все включено". Не потрібно думати, що приготувати, і витрачати на це час. Так, це зручно, якщо ви вмієте тримати себе в руках, коли бачите велику кількість і різноманітність їжі", — написала Фус.

Як харчуватися на відпочинку

Як харчуватися на відпочинку

"Навіть один — два тижні такого харчування і пасивного відпочинку сприяють елементарному переїданню", — прокоментувала дієтолог.

Вона додала, що також з'являються ризики втрати контролю над апетитом, набору ваги, підвищення рівня цукру в крові, погіршення стану мікрофлори кишечника, розладів травлення.

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Фус дала рекомендації, як правильно харчуватися на відпочинку:

  • Потрібно дотримуватися режиму.

  • Не можна робити тривалих перерв між основними прийомами їжі: 3-4 години, не більше.

  • Не потрібно харчуватися між основними прийомами їжі.

  • Треба пити багато води, а не соки, коктейлі або щось інше.

Як харчуватися у відпустці, на що звернути увагу в "відпускний" раціоні? 🤔 Це завжди важливо, особливо, якщо ви їдете на курорт, де "все включено". Як дієтолог, я не проти системи "все включено". Не потрібно думати, що приготувати і витрачати на це час. Так, це зручно, якщо ви вмієте тримати себе в руках, коли бачите таку кількість і різноманітність їжі. У багатьох випадках це може стати викликом і випробуванням для звичного харчування. Навіть одну - два тижні такого харчування і пасивного відпочинку сприяють елементарного переїдання. У вас великі ризики: ✅ втрати контролю над апетитом; ✅ набору ваги; ✅ підвищення рівня цукру в крові ✅ погіршення стану мікрофлори кишечника; ✅ розладів травлення. Тому, я пропоную побудувати своє "відпускний" харчування так, щоб не повернутися додому з "додатковим багажем" у вигляді зайвої ваги і проблем зі здоров'ям. 1⃣ Намагайтеся дотримуватися режиму харчування, навіть якщо ви встаєте на відпочинку пізніше, ніж зазвичай вдома. 2⃣ Не робіть тривалих перерв між основними прийомами їжі: 3 - 4 години, не більше. 3⃣ Не потрібно їсти між основними прийомами їжі. В цей час краще пити воду. Безперервно жувати не треба! 4⃣ Звичайно ж, пийте воду. НЕ соки, коктейлі або щось інше, а краще воду. Тому що - все, що не вода - їжа. Друзі, вам цікава дана тема? Якщо так, ставте "+" в коментарях і я продовжу. 👇 # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, український дієтолог Світлана Фус повідомила, що небезпечними для здоров'я людей є продукти з трансжирами, великою кількістю насичених жирів, а також смажені страви, приготовані за допомогою будь-якого рослинного масла.

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Особа
Світлана Фус
Місце
Україна
Теги
харчування здоров'я
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