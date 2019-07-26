Як харчуватися на відпочинку: дієтолог дала важливу пораду

Часто система харчування "все включено" на курортах може погано вплинути на організм людини: тиждень або кілька споживання таких продуктів і пасивного відпочинку сприяють переїданню.

Про це повідомила відомий український дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, у багатьох випадках це може стати випробуванням для звичного харчування.

"Як дієтолог, я не проти системи "все включено". Не потрібно думати, що приготувати, і витрачати на це час. Так, це зручно, якщо ви вмієте тримати себе в руках, коли бачите велику кількість і різноманітність їжі", — написала Фус.

Як харчуватися на відпочинку

"Навіть один — два тижні такого харчування і пасивного відпочинку сприяють елементарному переїданню", — прокоментувала дієтолог.

Вона додала, що також з'являються ризики втрати контролю над апетитом, набору ваги, підвищення рівня цукру в крові, погіршення стану мікрофлори кишечника, розладів травлення.

Новини В Google визначили найпопулярніші напрямки відпочинку в українців

Фус дала рекомендації, як правильно харчуватися на відпочинку:

Потрібно дотримуватися режиму.

Не можна робити тривалих перерв між основними прийомами їжі: 3-4 години, не більше.

Не потрібно харчуватися між основними прийомами їжі.

Треба пити багато води, а не соки, коктейлі або щось інше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український дієтолог Світлана Фус повідомила, що небезпечними для здоров'я людей є продукти з трансжирами, великою кількістю насичених жирів, а також смажені страви, приготовані за допомогою будь-якого рослинного масла.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!