Потрібен здоровий сон і мало солі: дієтологиня розповіла, чому складно схуднути

Причин того, що людина, добре харчуючись та тренуючись, не скидає вагу, може бути багато. Серед них гіпотиреоз, недосипання, надлишок солі або недостатня кількість води.

Про це повідомила відома дієтологиня і лікарка Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Telegram. Вона розповіла про особливості кожної з причин.

"Гіпотиреоз – захворювання, при якому щитовидна залоза виробляє недостатню кількість гормонів, що уповільнює метаболізм і схуднення. А ось набір ваги зазвичай швидкий і стрімкий", – зазначила Кляуз.

Дієтологиня розповіла, чому складно схуднути

Вона порадила раз на рік здавати відповідні аналізи і робити УЗД щитовидної залози, щоб уникнути таких проблем.

"Недосипання. Найнеочевидніша причина, але досить часта. Важливо щодня спати не менше восьми годин. Надлишок солі. Сіль – це не тільки сільничка на вашому столі. Вона також є в продуктах: хлібі, сирах, консервації. Особливу увагу приділіть маринованим продуктам, які купуються готовими", – написала дієтологиня.

За словами Кляуз, ще однією причиною, чому складно схуднути, є надто мала кількість води.

"Якщо в організм надходить мало рідини, то тіло буде "зберігати" вагу... Тому важливо пити не менше літру в день", – підсумувала Кляуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляуз розповіла, що найбільша помилка людини, яка хоче скинути зайву вагу, – худнути, щоб потім можна було їсти, "як раніше".

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