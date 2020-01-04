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/ Гастроентерологія

Потрібен здоровий сон і мало солі: дієтологиня розповіла, чому складно схуднути

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Причин того, що людина, добре харчуючись та тренуючись, не скидає вагу, може бути багато. Серед них гіпотиреоз, недосипання, надлишок солі або недостатня кількість води.

Про це повідомила відома дієтологиня і лікарка Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Telegram. Вона розповіла про особливості кожної з причин.

"Гіпотиреоз – захворювання, при якому щитовидна залоза виробляє недостатню кількість гормонів, що уповільнює метаболізм і схуднення. А ось набір ваги зазвичай швидкий і стрімкий", – зазначила Кляуз.

Дієтологиня розповіла, чому складно схуднути

Дієтологиня розповіла, чому складно схуднути

Вона порадила раз на рік здавати відповідні аналізи і робити УЗД щитовидної залози, щоб уникнути таких проблем.

"Недосипання. Найнеочевидніша причина, але досить часта. Важливо щодня спати не менше восьми годин. Надлишок солі. Сіль – це не тільки сільничка на вашому столі. Вона також є в продуктах: хлібі, сирах, консервації. Особливу увагу приділіть маринованим продуктам, які купуються готовими", – написала дієтологиня.

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За словами Кляуз, ще однією причиною, чому складно схуднути, є надто мала кількість води.

"Якщо в організм надходить мало рідини, то тіло буде "зберігати" вагу... Тому важливо пити не менше літру в день", – підсумувала Кляуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляуз розповіла, що найбільша помилка людини, яка хоче скинути зайву вагу, – худнути, щоб потім можна було їсти, "як раніше".

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Автор
Вероніка Ковбасюк
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