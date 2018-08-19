Помітно скорочує життя: Землі напророкували небезпечну епідемію

Зайва вага не тільки сприяє розвитку діабету, але підвищує тиск у судинах навіть при відсутності проблем з серцем, що помітно скорочує життя.

До такого висновку прийшли вчені. З огляду на величезну швидкість поширення епідемії ожиріння у Китаї та інших країнах, що розвиваються, викликані нею хвороби можуть стати однією з головних загроз для їх жителів уже у найближчі роки, передає РІА Новини.

"Якщо епідемія ожиріння продовжить рости, то нас очікує і аналогічне зростання кільксті осіб з гіпертонією і іншими хворобами серцево-судинної системи. Ми вже зараз повинні звернути увагу на цей взаємозв'язок", - заявив Харлан Крумхольц із Єльського університету (США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, вживання їжі пізно ввечері, особливо перед сном, може привести до загострення хронічних захворювань, ожиріння, а також спровокувати рак.