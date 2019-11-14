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/ Гастроентерологія

Пізня вечеря: вчені розкрили несподівану небезпеку

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Пізня вечеря може бути шкідливою не тільки для стрункої жіночої фігури, але і серця.

До такого висновку прийшли дослідники з Колумбійського університету в Нью-Йорку (США), написав MedicalXpress.

Так, експеримент охопив 112 учасниць із середнім віком 33 роки. Лікарі оцінили роботу серця кожної з них, а через рік провели повторне обстеження. Після початку експерименту жінки вели харчовий щоденник протягом тижня. Те ж саме вони зробили 12 місяців по тому.

Небезпека пізньої вечері

Небезпека пізньої вечері

У тих учасниць, які споживали велику частину щоденних калорій саме після 18 години вечора, спостерігалася тенденція до погіршення роботи серця. Ці жінки мали більш високий тиск, індекс маси тіла і гірший рівень цукру в крові, ніж інші учасниці.

"Метаболізм, циркадні ритми, рівні кортизолу й інсуліну працюють таким чином, що вони не здатні впоратися з наслідками рясних пізніх вечерь", – зазначила одна з авторів дослідження Евеліна Грейвер.

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За її словами, людський організм не пристосований перетравлювати їжу в пізні години. Також люди менш мобільні в цей час, тому калорії, які споживаються, не витрачаються на енергію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог, коуч з правильного харчування Вікторія Кляуз розповіла, що люди часто їдять "на ніч", адже ігнорують вечерю, замінюють її фруктами і солодким, змінюють режим харчування або пропускають прийоми їжі перед тренуванням. Також це може свідчити про загострення виразкової хвороби або гастриту.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Місце
США Нью Йорк
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