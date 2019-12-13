Питний режим при схильності до закрепів

Чому люди не підходять до проблеми комплексно? Якщо навіть ви категорично не бажаєте йти до лікаря зі своєю проблемою, а продовжуєте шукати рішення в інтернеті, напевно будь-яка стаття починається із заклику корекції питного режиму і принципів харчування!

Чому ж так важливо вживати достатню кількість рідини при схильності до закрепів ?

Прийом щільної їжі при дефіциті рідини, яку ви вживаєте протягом доби, може призводити до зневоднення калових мас. Чашка кави або чаю вранці, пара ковтків води або склянка компоту, соку або газованої води, або пара чашок чаю протягом дня не дають достатнього об'єму рідини.

Якщо рідини недостатньо, то клітковина, отримана з їжі, не може достатньо набухати і стимулювати перистальтику кишечника. Тоді в хід йдуть проносні засоби, на фоні яких кишечник відвикає "працювати" сам, що призводить до того, що людина без ліків не може випорожнюватися самостійно. А самі категоричні взагалі підходять до проблеми радикально, живучи під гаслом "є закреп, значить потрібна клізма"! Результат – порочне коло.

Починаємо боротьбу з закрепами за принципом "від простого до складного"! Суворо дотримуємося питного режиму: пити щогодини приблизно по 100 мл води.

В якості пиття можна використовувати слабоконцентровані соки, мінеральну воду, необхідно відмовитися від солодких газованих напоїв, які "кріплять" і можуть стати причиною метеоризму.

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