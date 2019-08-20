"Підійде не всім": дієтолог розкрила секрет інтуїтивного харчування

У системі інтуїтивного харчування відсутні жорсткі рамки й обмеження, але вона не підходить усім. Наприклад, вона не буде корисною тим, хто часто вживає фаст-фуд або солодощі.

Про це повідомила відомий український дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, ця система передбачає задоволення всіх потреб людини щодо їжі, при якому вона обмежується лише почуттям голоду.

"Вона приваблива тим, що в ній відсутні жорсткі рамки й обмеження. Але працює така система далеко не для всіх", – наголосила Фус.

Дієтолог розкрила секрет інтуїтивного харчування

За словами дієтолога, причина в тому, що у всіх людей є сформовані харчові звички, але не всі з них "правильні".

"Наприклад, якщо людина з молодого віку захоплюється фаст-фудом і шоколадом, то про жодне інтуїтивне харчування і мови бути не може. Організм буде просити те, до чого він звик", – написала вона.

Фус додала, що спершу потрібно навчитися планувати раціон, збагачуючи його смачною і корисною їжею.

"І з часом ваш організм скаже вам "спасибі", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так звані експрес-дієти, під час яких за короткий проміжок часу скидають багато кілограмів, можуть сильно нашкодити здоров'ю.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram