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/ Гастроентерологія

"Підійде не всім": дієтолог розкрила секрет інтуїтивного харчування

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У системі інтуїтивного харчування відсутні жорсткі рамки й обмеження, але вона не підходить усім. Наприклад, вона не буде корисною тим, хто часто вживає фаст-фуд або солодощі.

Про це повідомила відомий український дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, ця система передбачає задоволення всіх потреб людини щодо їжі, при якому вона обмежується лише почуттям голоду.

"Вона приваблива тим, що в ній відсутні жорсткі рамки й обмеження. Але працює така система далеко не для всіх", – наголосила Фус.

Дієтолог розкрила секрет інтуїтивного харчування

Дієтолог розкрила секрет інтуїтивного харчування

За словами дієтолога, причина в тому, що у всіх людей є сформовані харчові звички, але не всі з них "правильні".

"Наприклад, якщо людина з молодого віку захоплюється фаст-фудом і шоколадом, то про жодне інтуїтивне харчування і мови бути не може. Організм буде просити те, до чого він звик", – написала вона.

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Фус додала, що спершу потрібно навчитися планувати раціон, збагачуючи його смачною і корисною їжею.

"І з часом ваш організм скаже вам "спасибі", – підсумувала вона.

Хочу обговорити з вами популярну зараз тему - інтуїтивне пітаніе🙌🏼 Система інтуїтивного харчування передбачає задоволення всіх потреб в їжі, обмежуючись лише власним відчуттям голоду. ⠀ Вона приваблива тим, що в ній відсутні жорсткі рамки і обмеження. Але працює така система далеко не для всіх. ⠀ У всіх з нас є сформовані харчові звички, але не всі з них правильні. Наприклад, якщо людина з молодості захоплюється фаст-фудом і шоколадом, то ні про яке інтуїтивному харчуванні й мови бути не може. Організм буде просити те, до чого він звик. ⠀ Для початку, навчитеся планувати свій раціон, збагачуючи її смачною і корисною їжею і з часом ваш організм скаже вам "спасибі" ✨ ⠀ А що ви ставитеся до інтуїтивного харчування?

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, так звані експрес-дієти, під час яких за короткий проміжок часу скидають багато кілограмів, можуть сильно нашкодити здоров'ю.

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Місце
Україна
Теги
харчування фаст фуд
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