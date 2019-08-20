"Підійде не всім": дієтолог розкрила секрет інтуїтивного харчування

У системі інтуїтивного харчування відсутні жорсткі рамки й обмеження, але вона не підходить усім. Наприклад, вона не буде корисною тим, хто часто вживає фаст-фуд або солодощі.
Про це повідомила відомий український дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, ця система передбачає задоволення всіх потреб людини щодо їжі, при якому вона обмежується лише почуттям голоду.
"Вона приваблива тим, що в ній відсутні жорсткі рамки й обмеження. Але працює така система далеко не для всіх", – наголосила Фус.
Дієтолог розкрила секрет інтуїтивного харчування
За словами дієтолога, причина в тому, що у всіх людей є сформовані харчові звички, але не всі з них "правильні".
"Наприклад, якщо людина з молодого віку захоплюється фаст-фудом і шоколадом, то про жодне інтуїтивне харчування і мови бути не може. Організм буде просити те, до чого він звик", – написала вона.
Фус додала, що спершу потрібно навчитися планувати раціон, збагачуючи його смачною і корисною їжею.
"І з часом ваш організм скаже вам "спасибі", – підсумувала вона.
Хочу обговорити з вами популярну зараз тему - інтуїтивне пітаніе🙌🏼 Система інтуїтивного харчування передбачає задоволення всіх потреб в їжі, обмежуючись лише власним відчуттям голоду. ⠀ Вона приваблива тим, що в ній відсутні жорсткі рамки і обмеження. Але працює така система далеко не для всіх. ⠀ У всіх з нас є сформовані харчові звички, але не всі з них правильні. Наприклад, якщо людина з молодості захоплюється фаст-фудом і шоколадом, то ні про яке інтуїтивному харчуванні й мови бути не може. Організм буде просити те, до чого він звик. ⠀ Для початку, навчитеся планувати свій раціон, збагачуючи її смачною і корисною їжею і з часом ваш організм скаже вам "спасибі" ✨ ⠀ А що ви ставитеся до інтуїтивного харчування?
Як повідомляв OBOZREVATEL, так звані експрес-дієти, під час яких за короткий проміжок часу скидають багато кілограмів, можуть сильно нашкодити здоров'ю.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram