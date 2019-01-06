МоваЯзык
Реєстрація
CityВідео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Гастроентерологія

''Пережити свята без проблем'': Супрун дала пораду українцям

324Читати матеріал російською

Любителі "допомагати" шлунку перетравлювати їжу за допомогою ферментних препаратів повинні враховувати, що кілька таблеток до важкого застілля не врятують від наслідків переїдання.

Про це написала у своєму Facebook глава МОЗ України Уляна Супрун. За словами Супрун, універсальна порада в цьому випадку – їсти менше і не покладатися на силу таблеток.

"Природні травні ферменти допомагають розщеплювати їжу, щоби ми могли всмоктувати поживні речовини. Ротова порожнина, шлунок і тонкий кишківник виробляють деякі травні ферменти. Втім, більшість утворює підшлункова залоза. Основні: амілаза для розщеплення вуглеводів, протеаза – білків і ліпаза – жирів. Є хвороби, через які ці ферменти не утворюються як слід. В цьому випадку й необхідні ферментні препарати", – пояснила вона.

Новини
Супрун дозволила дивитися на зварювання, але не всім
Уляна Супрун

Уляна Супрун

facebook.com/ulanasuprun

"Ці ліки розроблені і вивчені передусім для пацієнтів з екзокринною підшлунковою недостатністю, муковісцидозом (спадкова хвороба), раком підшлункової залози чи після оперативних втручань на шлунку. Їм необхідні такі препарати, що в різних пропорціях містять важливі ферменти", – додала Супрун.

Як підкреслила міністр, ферментні препарати використовують для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту, а не просто беруть, щоб можна було більше з'їсти. Немає достатніх доказів ефективності та безпеки таких препаратів при переїданні, порушенні дієти або печії.

Новини
''Дбайте про неї'': Супрун дала пораду для найважливішого органу в період свят

Глава МОЗ закликала перед прийомом будь-яких ферментних препаратів обов'язково консультуватися з лікарем.

"Просто самостійно приймати і пити скільки хочеться таблеток – не варто... А щоб пережити свята без проблем з травленням і болю в шлунку – не переїдайте", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала медичний міф про можливості лікування алкогольними напоями.

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
здоров'яживлення
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'яхарчуваннядиета
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини