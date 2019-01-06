''Пережити свята без проблем'': Супрун дала пораду українцям

Любителі "допомагати" шлунку перетравлювати їжу за допомогою ферментних препаратів повинні враховувати, що кілька таблеток до важкого застілля не врятують від наслідків переїдання.

Про це написала у своєму Facebook глава МОЗ України Уляна Супрун. За словами Супрун, універсальна порада в цьому випадку – їсти менше і не покладатися на силу таблеток.

"Природні травні ферменти допомагають розщеплювати їжу, щоби ми могли всмоктувати поживні речовини. Ротова порожнина, шлунок і тонкий кишківник виробляють деякі травні ферменти. Втім, більшість утворює підшлункова залоза. Основні: амілаза для розщеплення вуглеводів, протеаза – білків і ліпаза – жирів. Є хвороби, через які ці ферменти не утворюються як слід. В цьому випадку й необхідні ферментні препарати", – пояснила вона.

Уляна Супрун facebook.com/ulanasuprun

"Ці ліки розроблені і вивчені передусім для пацієнтів з екзокринною підшлунковою недостатністю, муковісцидозом (спадкова хвороба), раком підшлункової залози чи після оперативних втручань на шлунку. Їм необхідні такі препарати, що в різних пропорціях містять важливі ферменти", – додала Супрун.

Як підкреслила міністр, ферментні препарати використовують для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту, а не просто беруть, щоб можна було більше з'їсти. Немає достатніх доказів ефективності та безпеки таких препаратів при переїданні, порушенні дієти або печії.

Глава МОЗ закликала перед прийомом будь-яких ферментних препаратів обов'язково консультуватися з лікарем.

"Просто самостійно приймати і пити скільки хочеться таблеток – не варто... А щоб пережити свята без проблем з травленням і болю в шлунку – не переїдайте", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала медичний міф про можливості лікування алкогольними напоями.