Печія і нудота: що їх може викликати

Печія і нудота є симптомами розладу шлунка, тому вони зазвичай виникають одночасно.

Розлад шлунка також називається диспепсією, яка описує групу симптомів, пов'язаних з шлунково-кишковим трактом. Видання Medical News Today підготувало список можливих причин появи таких неприємних симптомів.

Гастрит – запалення або набряк слизової шлунка через кислі травні соки в кишечнику. Може протікати як у гострій, так і в хронічній формі. Це захворювання може бути викликане:

інфекцією Helicobacter pylori (H. Pylori);

пошкодженням слизової шлунка;

зниженням імунного захисту.

Виразкова хвороба (виразка шлунка) – запалення на слизовій оболонці шлунка. Тривале використання нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) (ібупрофен і аспірин) та інфекція H. Pylori можуть викликати цю хворобу.

Побічні ефекти ліків

Деякі препарати можуть мати побічні ефекти, такі як печія і нудота. До них відносяться специфічні антибіотики і НПЗП.

Вагітність

Ці симптоми можуть спостерігатися і під час вагітності. Печія може статися через коливання гормонів, що впливають на м'язи, які утримують їжу в шлунку. Нудота є дуже поширеним явищем під час вагітності.

Рак шлунка

У рідкісних випадках часті напади печії і нудоти можуть бути ознакою раку шлунка, іншими симптомами якого є:

Крім печії і нудоти люди можуть відчувати: нездужання, дискомфорт після прийому їжі, здуття, відрижку.

Ілюстрація

Раніше MedOboz писав про симптоми, які допоможуть розпізнати рак товстої кишки.

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