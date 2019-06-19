Печія і нудота: що їх може викликати

Печія і нудота є симптомами розладу шлунка, тому вони зазвичай виникають одночасно.
Розлад шлунка також називається диспепсією, яка описує групу симптомів, пов'язаних з шлунково-кишковим трактом. Видання Medical News Today підготувало список можливих причин появи таких неприємних симптомів.
Гастрит – запалення або набряк слизової шлунка через кислі травні соки в кишечнику. Може протікати як у гострій, так і в хронічній формі. Це захворювання може бути викликане:
інфекцією Helicobacter pylori (H. Pylori);
пошкодженням слизової шлунка;
зниженням імунного захисту.
Виразкова хвороба (виразка шлунка) – запалення на слизовій оболонці шлунка. Тривале використання нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) (ібупрофен і аспірин) та інфекція H. Pylori можуть викликати цю хворобу.
Побічні ефекти ліків
Деякі препарати можуть мати побічні ефекти, такі як печія і нудота. До них відносяться специфічні антибіотики і НПЗП.
Вагітність
Ці симптоми можуть спостерігатися і під час вагітності. Печія може статися через коливання гормонів, що впливають на м'язи, які утримують їжу в шлунку. Нудота є дуже поширеним явищем під час вагітності.
У рідкісних випадках часті напади печії і нудоти можуть бути ознакою раку шлунка, іншими симптомами якого є:
поганий апетит;
біль в животі;
почуття ситості;
блювота кров'ю;
Крім печії і нудоти люди можуть відчувати: нездужання, дискомфорт після прийому їжі, здуття, відрижку.
Ілюстрація
Раніше MedOboz писав про симптоми, які допоможуть розпізнати рак товстої кишки.
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