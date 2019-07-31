"Отрута для організму!" Дієтолог дала важливу пораду, як харчуватися на відпочинку

Щоб смачно харчуватися на відпочинку і не нашкодити здоров'ю, потрібно вибирати натуральні корисні продукти і намагатися, щоб у кожному прийомі їжі були джерела вуглеводів (каша, рис), білків (м'ясо, риба, морепродукти) і багато овочів.

Про це повідомила відомий український дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, система "все включено" – не привід за один прийом їжі спробувати всі страви та солодощі.

"Оптимальний варіант – вибирайте натуральні корисні продукти. Намагайтеся, щоб на вашій тарілці знаходилися джерела вуглеводів (каша, рис), білків (м'ясо, риба, морепродукти) і багато овочів", – зазначила Фус.

Харчування на відпочинку

Дієтолог додала, що важливо з'їдати повноцінний обід, і нагадала, що відчуття ситості з'являється тільки через 15 хвилин після їжі.

"Іноді, щоб побалувати себе смачненьким, дозволяйте собі це в першій половині дня. Адже до вечора ви будете ходити, плавати, рухатися... Багети, булочки, круасани – чим менше, тим краще!" – написала Фус.

Вона зазначила, що вечерю потрібно робити легкою, вибирати для неї рибу, птицю, овочі, а також не їсти ввечері фрукти і десерти.

"Алкоголь на відпустці. Навіть якщо написати детальний пост про шкоду алкоголю, ви будете поводити себе так, як звикли на відпочинку. Найголовніше – розуміти, що навіть легкий алкоголь в помірній кількості – отрута для організму. Знайте міру", – підсумувала дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фус вже писала, що часто система харчування "все включено" на курортах може погано вплинути на організм людини. Вона також дала рекомендації, як правильно харчуватися на відпочинку.

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