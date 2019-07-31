"Отрута для організму!" Дієтолог дала важливу пораду, як харчуватися на відпочинку

Щоб смачно харчуватися на відпочинку і не нашкодити здоров'ю, потрібно вибирати натуральні корисні продукти і намагатися, щоб у кожному прийомі їжі були джерела вуглеводів (каша, рис), білків (м'ясо, риба, морепродукти) і багато овочів.
Про це повідомила відомий український дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, система "все включено" – не привід за один прийом їжі спробувати всі страви та солодощі.
"Оптимальний варіант – вибирайте натуральні корисні продукти. Намагайтеся, щоб на вашій тарілці знаходилися джерела вуглеводів (каша, рис), білків (м'ясо, риба, морепродукти) і багато овочів", – зазначила Фус.
Харчування на відпочинку
Дієтолог додала, що важливо з'їдати повноцінний обід, і нагадала, що відчуття ситості з'являється тільки через 15 хвилин після їжі.
"Іноді, щоб побалувати себе смачненьким, дозволяйте собі це в першій половині дня. Адже до вечора ви будете ходити, плавати, рухатися... Багети, булочки, круасани – чим менше, тим краще!" – написала Фус.
Вона зазначила, що вечерю потрібно робити легкою, вибирати для неї рибу, птицю, овочі, а також не їсти ввечері фрукти і десерти.
"Алкоголь на відпустці. Навіть якщо написати детальний пост про шкоду алкоголю, ви будете поводити себе так, як звикли на відпочинку. Найголовніше – розуміти, що навіть легкий алкоголь в помірній кількості – отрута для організму. Знайте міру", – підсумувала дієтолог.
Друзі, в одному з попередніх постів вас дуже зацікавила тема харчування під час відпустки. Тому продовжуємо ... 👇 5⃣ Не переїдайте. І не доповідайте в тарілку "Все включено". Це не привід спробувати за один прийом їжі всі види страв, а зверху ще фруктів з солодощами. Ви ж не один день будете відпочивати? Оптимальний варіант - вибирайте натуральні корисні продукти. Намагайтеся, щоб на вашій тарілці знаходилися джерела вуглеводів (каша, рис), білків (м'ясо, риба, морепродукти) і багато овочів. З'їдайте повноцінний обід. Пам'ятайте, що відчуття ситості з'являється тільки через 15 хвилин після їди. Якщо трохи почекати, то зовсім не захочеться подвійний порції. 6⃣ Іноді, щоб побалувати себе смачненьким, дозволяйте собі це в першій половині дня. Адже до вечора або до вечері ви будете ходити, плавати, рухатися! Я так сподіваюся ... 😍 на це. Багети, булочки, круасани - чим менше, тим краще! 7⃣ Звичайно, вечеря на відпочинку - це найскладніше. Але вихід є! Залиште на вечерю рибу, птицю, овочі. Зробіть вечерю легким. Постарайтеся не їсти ввечері фрукти і десерти. Ви їх їли днем. Забули? :) Адже це вечеря, а не обід. 8⃣ Алкоголь на відпустці. Навіть якщо написати детальний пост про шкоду алкоголю, ви будете вести себе так, як звикли на відпочинку. Найголовніше - розуміти, що навіть легкий алкоголь в помірній кількості - отрута для організму. Знайте міру. Краще не втрачати контроль над ним ... І апетитом теж. Нехай ваш відпочинок буде незабутнім, легким і здоровим 👌 # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фус вже писала, що часто система харчування "все включено" на курортах може погано вплинути на організм людини. Вона також дала рекомендації, як правильно харчуватися на відпочинку.
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