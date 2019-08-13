Особливо для спортсменів: Супрун пояснила, у чому користь кавуна

Кавуни корисні для спортсменів та людей, які займаються фізичною активністю. Сік або пюре із цієї ягоди має таку саму дію, як і спеціальні спортивні напої, але відчуття від тренування кращі. Кавун містить потрібні для розширення судин складники та зменшує кріпатуру.

Про це повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook. За її словами, амінокислота цитрулін, присутня в ягоді, сприяє набору і підтримці м'язової маси в спортсменів. Вона активує той же сигнальний каскад, що і добавка ВСАА.

"Кавуни корисні людям, що тренуються. Адже це — і швидкі вуглеводи, й антиоксиданти, амінокислоти-джерела закису азоту NO, потрібного для розширення судин. Дослідження вказують, що кавуновий сік чи пюре мають таку саму дію, як спортивні напої, але відчуття від тренування кращі. Кавуновий сік зменшує кріпатуру в м’язах і допомагає відновленню після тривалих забігів", – написала Супрун.

Користь кавунів для спортсменів

Вона додала, що щоденне споживання кавуна також потрібне людям із атеросклерозом, жінкам в менопаузі та людям із гіпертензією та пре-гіпертензією.

"Кавун корисний для здоров’я шкіри та сітківки очей завдяки вмісту антиоксидантів. В усіх випадках надмірне споживання користі не приносить. Тим, у кого тиск нормальний чи низький, щоденний кавуновий десерт може знизити тиск", – застерегла в.о. міністра охорони здоров'я.

Вона зазначила, що кавун радять їсти людям, що прагнуть зменшити споживання калорій, оскільки ця їжа заповнює шлунок, але не дуже калорійна.

Проте, за її словами, варто пам’ятати, що ці калорії походять із цукрів, які тілу людини не потрібні у великих кількостях. При схудненні важливо споживати достатньо білка, інакше воно відбуватиметься передусім за рахунок м’язів, а не жиру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Супрун пояснила, що головна загроза кавунів для людини полягає у кишкових інфекціях, які живуть на поверхні немитих фруктів і овочів, а не у вмісті нітратів, як заведено вважати.

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