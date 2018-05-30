Обстеження на паразити методом виявлення антитіл по крові не є інформативним навіть на 50%, але є випадки коли без даного обстеження не обійтися!

Це:

Токсокароз (зараження через тварин (аскарида тваринна (собаки, коти) - слина, шерсть);

Ехінококкоз (зараження через погано термічно оброблене м`ясо);

Опісторхоз (зараження через погану обробку (приготування)риб’ячого м`яса);

Це я перерахувала те, що обстежують лабораторії на території України.

Наприклад:

За свою робочу практику, звернуло на себе увагу те, що батьки приходять до мене з повторним обстеженням на паразити, де попереднім діагнозом був - лямбліоз кишківника, який був пролікований місяць чи два тому. Маючи повторне обстеження крові (направлення давала не я) на антитіла, вказаний показник, ще вищий за попередній!!!

- “Лікарю, як так?! Ми пролікувалися, а у нас виходить знову! Є паразити?!

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ !!!

Цей результат говорить за те, що в організмі зберігаються антитіла пам`яті, а не паразити!!!!!! І вони можуть зберігатися так до 6 місяців,все залежить від імунної системи.

Лікувати НЕ можна!!!

якщо немає жодної клініки у дитини, яка може вказувати на паразитарну інвазію;

якщо в калі після трьохразового обстеження нічого не виявлено.

ТОБТО!!!

Основним діагностичним методом являється обстеження КАЛУ на я/г, та виявлення в ньому паразитів та найпростіших (ц.лямблій і т.д!!!).