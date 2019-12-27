"Нічого спільного!" Дієтологиня розкрила важливий нюанс правильного харчування

Правильне харчування не має нічого спільного зі зважуванням їжі. Головне в такому способі харчування – збалансованість, а не кількість.

Про це повідомила відома лікарка і дієтологиня Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Telegram. За її словами, досить визначати порцію "на око", а не розмірковувати про декілька зайвих грам.

"Правильне харчування не має жодного стосунку до зважування їжі. Адже зважувати можна все підряд, а правильне харчування – це збалансоване харчування, яке не шкодить здоров'ю, зокрема і психічному", – підкреслила дієтологиня.

Дієтологиня розкрила важливий нюанс правильного харчування

Кляуз додала, що фахівці засуджують зважування їжі, адже це підвищує рівень

тривожності і може привести до орторексії.

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