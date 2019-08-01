"Непереносимість" глютену: дієтолог розповіла, як боротися

Існує кілька форм "непереносимості" глютену: алергія на пшеницю, целіакія і нецеліакійна глютенова непереносимість, боротися з якою можна за допомогою спеціальної дієти.

Про це написала відомий дієтолог Вікторія Кляус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, з цим захворюванням складніше "змагатися", ніж з іншими, адже немає специфічних ознак і потрібно виключати велику кількість "схожих" хвороб.

"Існує кілька форм "непереносимості": алергія на пшеницю, целіакія, нецеліакійна глютенова непереносимість", – зазначила вона.

Пшениця Landlord

Дієтолог додала, що також часто важко визначити зв'язок між виникненням симптомів і вживанням певних продуктів.

За її словами, лабораторні тести дозволяють виключити алергію на пшеницю і целіакію. Кляус наголосила, що вкрай важливо провести діагностику до початку безглютенової дієти.

Дієтолог написала, що нецеліакійна глютенова "непереносимість" – це "діагноз виключення", який не має специфічних маркерів. Орієнтиром на поліпшення стану є введення безглютенової дієти, додала Кляус.

"Вона передбачає виключення продуктів із глютеном: вироби з пшениці, жита, ячменю (хліб, макарони, "кондитерка", крупи, магазинні соуси, ковбасні вироби)", – прокоментувала вона.

За її словами, багато хто використовує цю дієту для схуднення: продукти з борошна також багаті вуглеводами, зменшення кількості яких і забезпечує схуднення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляус назвала причини "нічного жору": серед них і серйозні хвороби.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!