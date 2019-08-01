"Непереносимість" глютену: дієтолог розповіла, як боротися

Існує кілька форм "непереносимості" глютену: алергія на пшеницю, целіакія і нецеліакійна глютенова непереносимість, боротися з якою можна за допомогою спеціальної дієти.
Про це написала відомий дієтолог Вікторія Кляус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, з цим захворюванням складніше "змагатися", ніж з іншими, адже немає специфічних ознак і потрібно виключати велику кількість "схожих" хвороб.
"Існує кілька форм "непереносимості": алергія на пшеницю, целіакія, нецеліакійна глютенова непереносимість", – зазначила вона.
Пшениця
Landlord
Дієтолог додала, що також часто важко визначити зв'язок між виникненням симптомів і вживанням певних продуктів.
За її словами, лабораторні тести дозволяють виключити алергію на пшеницю і целіакію. Кляус наголосила, що вкрай важливо провести діагностику до початку безглютенової дієти.
Дієтолог написала, що нецеліакійна глютенова "непереносимість" – це "діагноз виключення", який не має специфічних маркерів. Орієнтиром на поліпшення стану є введення безглютенової дієти, додала Кляус.
"Вона передбачає виключення продуктів із глютеном: вироби з пшениці, жита, ячменю (хліб, макарони, "кондитерка", крупи, магазинні соуси, ковбасні вироби)", – прокоментувала вона.
За її словами, багато хто використовує цю дієту для схуднення: продукти з борошна також багаті вуглеводами, зменшення кількості яких і забезпечує схуднення.
Не забувайте зберегти пост✍️ Існує кілька форм "непереносимості": 🔸аллергія на пшеницю 🔸целіакія 🔸нецеліакійная глютеновая непереносимість ⠀ Діагностика будь-якого захворювання починається з жалоб👉, але з цими захворюваннями сложнее- тк немає специфічних ознак і потрібно виключати велику кількість "схожих" хвороб 🤓 Часто складно определеии зв'язок між виникненням симптомів і вживанням певних продуктів ⠀ Лабораторні тести дозволяють виключити ✍️аллергію на пшеницю (Ig E), ✍️целіакію (антитіла до тканинної т ансглутаміназе (TG2-IgA) і на антитіла до ендомізію (ЕМА – Ig A), ендоксопія кишечника з біопсією) ❗️Крайне важливо провести діагностику до початку безглютенової дієти ⠀ Нецеліакійная глютеновая неперенсімость - діагноз виключення і не має спецефических маркерів, орієнтир на поліпшення стану після введення безглютенової дієти ⠀ Безглютеновая дієта передбачає виключення продуктів з глютеном: вироби з пшениці, жита, ячменю (хліб, макарони, кондитерка, крупи, магазинні соуси, ковбасні вироби) ⠀ Багато хто використовує її для схуднення - адже родукти з борошна також багаті вуглеводами, зменшення кількості яких і забезпечує похуденіе😌 ⠀ А ви намагалися худнути за допомогою безглютенової дієти? Цікавий ваш досвід - пишіть в комментаріях⬇️
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляус назвала причини "нічного жору": серед них і серйозні хвороби.
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