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/ Гастроентерологія

"Не виходьте з дому без пляшки!" Дієтологиня розкрила важливі нюанси про воду

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Вода є дуже важливою для здоров'я людей. Дієтологиня Вікторія Кляуз розкрила корисні поради щодо вживання цього напою.

Про це вона написала на своїй сторінці в Telegram. За її словами, середня норма для дорослих – 6-8 склянок води на день. Але єдиного стандарту для всіх немає, адже це залежить від багатьох факторів.

"Вода такий же важливий елемент харчування, як клітковина, вітаміни і мікроелементи", – написала Кляуз.

Дієтологиня розкрила важливі нюанси про воду

Дієтологиня розкрила важливі нюанси про воду

Дієтологиня зібрала важливі поради щодо вживання води:

  • Важливо не виходити з дому без пляшки з цим напоєм. Річ у тім, що не завжди можна купити склянку води і замислюватися над тим, скільки рідини випито за день.

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  • На робочому місці повинен стояти графин із напоєм. Так буде легше "на автоматі" пити воду.

  • Різноманітність. Цей напій можна замінити чаєм або бульйоном. Але соки, алкоголь і газована вода звичайну воду не замінять, адже мають велику калорійність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома дієтологиня Олена Кален стверджує, що вживання води з лимоном сприяє зниженню ваги і взагалі приносить багато користі організму.

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