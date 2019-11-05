"Не виходьте з дому без пляшки!" Дієтологиня розкрила важливі нюанси про воду

Вода є дуже важливою для здоров'я людей. Дієтологиня Вікторія Кляуз розкрила корисні поради щодо вживання цього напою.

Про це вона написала на своїй сторінці в Telegram. За її словами, середня норма для дорослих – 6-8 склянок води на день. Але єдиного стандарту для всіх немає, адже це залежить від багатьох факторів.

"Вода такий же важливий елемент харчування, як клітковина, вітаміни і мікроелементи", – написала Кляуз.

Дієтологиня розкрила важливі нюанси про воду

Дієтологиня зібрала важливі поради щодо вживання води:

Важливо не виходити з дому без пляшки з цим напоєм. Річ у тім, що не завжди можна купити склянку води і замислюватися над тим, скільки рідини випито за день.

На робочому місці повинен стояти графин із напоєм. Так буде легше "на автоматі" пити воду.

Різноманітність. Цей напій можна замінити чаєм або бульйоном. Але соки, алкоголь і газована вода звичайну воду не замінять, адже мають велику калорійність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома дієтологиня Олена Кален стверджує, що вживання води з лимоном сприяє зниженню ваги і взагалі приносить багато користі організму.

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