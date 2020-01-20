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/ Гастроентерологія

Не поспішайте пити ліки: лікар розповіла, що робити при болях в животі

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Напевно кожного з нас періодично турбують болі в животі. Причиною тому може бути порушення харчування, недосипання, стреси та інші "побічні" ефекти сучасних ритмів життя.

І нехай ці неприємні відчуття короткочасні і нечасті, уваги вони таки вимагають завжди, хоча б навіть для того, щоб не допускати в організмі більш серйозних порушень.

"На сьогоднішній день найбільш поширені скарги пацієнтів – здуття живота, тяжкість і біль після їжі, печія, нудота. Особливо вони частішають в післясвяткові дні, – розповіла MedOboz гастроентеролог Наталія Гордієнко. – Серед захворювань же найчастіше зустрічаються гастрит, гастродуоденіт, панкреатит, синдром подразнення слизової, виразка шлунка, при чому у них всіх більш-менш схожа симптоматика, тому лікарі завжди наполягають на обстеженнях, щоб виявити справжню причину болю або дискомфорту і правильно призначити лікування".

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Зверніть увагу, коли саме виникають болі в животі

Зверніть увагу, коли саме виникають болі в животі

Домашний очаг

У будь-якому випадку, при виникненні дискомфорту лікар рекомендує в першу чергу перевести режим харчування на дієтичний: відмовитися від смаженого, гострого, жирного, солоного, і вживати в їжу легкі каші, супи, термічно оброблені овочі та фрукти. "І якщо протягом декількох днів неприємні відчуття не проходять і тим більше якщо поглиблюються – обов'язково до лікаря. Адже, наприклад, виразка і хронічно дуоденіт – небезпечні стани, які можуть "різко" не проявлятися, але необхідно лікувати вчасно, інакше може настати різке погіршення самопочуття і буде потрібна термінова госпіталізація", – зазначила Гордієнко.

Крім того, тимчасово варто зменшити фізичні та нервові навантаження, і більше приділяти уваги відпочинку і релаксу.

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"Психосоматика – теж насправді вагомий момент, ігнорувати який не варто, адже в разі захворювань або болів в області шлунково-кишкового тракту часто винуватцем є саме стрес. Будь-які негативні емоції провокують різке зниження імунітету, від чого під удар потрапляють усі органи і системи. І більше за все страждає "слабке місце": у когось це легкі, у когось – шлунок або кишечник. Тому якщо ви помітили, що живіт розболівся саме після скандалу або переживань, не поспішайте приймати знеболюючі препарати – цілком можливо, що від болю позбавить седативний засіб. Звичайно, показатися в таких випадках гастроентерологу також потрібно, щоб виключити гострі процеси, але найімовірніше вам потрібно все-таки до невропатолога, який призначить вам курс лікування для нормалізації роботи нервової системи", – підсумувала лікар.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, ніж можуть бути небезпечні нічні перекуси і пізні вечері.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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