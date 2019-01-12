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/Гастроентерологія

Не лікується і викликає рак: українців попередили про небезпечну хворобу

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Запущений гастрит може перерости в рак шлунка. При відсутності лікування хвороба не обмежиться тільки виразкою.

Про це ObozTV розповіла лікар-гастроентеролог Олександра Машкевич. Вона підкреслила, що повністю вилікувати хронічний гастрит неможливо.

"Але при цьому треба працювати над собою і вести такий здоровий спосіб життя, щоб просто контролювати симптоми. Слід пам'ятати, що виявити цю хворобу на ранніх етапах неможливо, тому що вона проходить безсимптомно. Для розвитку симптомів – біль в животі, нудота, навіть роздратованість і шкірні висипання – повинен пройти не день, не місяць і навіть не один рік. Хвороба починається задовго до того, як ми її відчуваємо", – розповіла Машкевич.

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Лікар нагадала, що гастрит також є першим етапом у розвитку виразки шлунка і виразки дванадцятипалої кишки. В свою чергу, виразка загрожує різними серйозними проблемами: від анемії і внутрішньої кровотечі, до появи злоякісних новоутворень в шлунку.

Не лікується і викликає рак: українців попередили про небезпечну хворобу

"Щоб уникнути онкології, європейці рекомендують раз на три-п'ять років робити гастроскопію, щоб розуміти, що відбувається в шлунку і чи немає там серйозних змін", – порадила Машкевич.

Раніше в ефірі ObozTV завідуюча відділенням малоінвазивної хірургії в Київському онкологічному центрі Катерина Харченко озвучила шокуючу статистику за рівнем захворюваності на рак в Україні. За її словами, половина онкохворих в країні помирає протягом першого року після встановлення діагнозу.

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