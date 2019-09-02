На Одещині 37 осіб отруїлися шаурмою: постраждали діти

У понеділок, 2 серпня, в Одеській області 37 людей отруїлися шаурмою. Серед них – 9 дітей, зокрема малолітніх.

Як передає УНІАН, начальник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Лідія Степанова повідомила, що у всіх отруєних – ознаки гострого ентероколіту. У них спостерігається розлад травлення, висока температура, блювота.

Як повідомляє видання, причиною отруєння, ймовірно, є фаст-фуд, придбаний у павільйоні, розташованому на вулиці Торговій, 11/2 в селищі Авангард Овідіопольського району.

отруєння 24 канал

"Частина постраждалих зараз перебувають у стаціонарі в стані середньої тяжкості, частина – на амбулаторному лікуванні", – йдеться в матеріалі.

Повідомляється також, що епідеміологи, поліція та інші фахівці почали розслідування за цим фактом однак на момент його початку об'єкт уже був закритий.

"За допомогою поліції перевіряючим вдалося потрапити на об'єкт, де встановлено низку порушень санітарного законодавства. Зокрема, відсутність централізованого водопостачання, порушення санітарно-гігієнічного режиму та ін. Поки невідомо, скільки саме там працює людей, оскільки санітарних книжок немає", – вказують кореспонденти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в Хрестовоздвиженському храмі села Довжок на Вінниччині отруїлися 11 людей, троє з яких – діти.

також у ресторані "Сімейний затишок" на Закарпатті до лікарні з ознаками харчового отруєння потрапили 29 осіб.

на курорті Прикарпаття отруїлися 13 дітей з Києва, які приїхали на відпочинок.

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