Каждый из нас перед приемом пищи/во время/после пьёт воду либо чай/кофе. А вредно ли это для нашего здоровья? Предлагаю сегодня обсудить.

На этот счёт имеются различные мнения. Без сомнения, употребление слишком большого количества воды во время еды может помешать естественным и необходимым уровням желчи и соляной кислоты желудка. Это замедлит процесс пищеварения и снизит способность организма производить достаточное количество пищеварительных ферментов, чтобы переварить пищу надлежащим образом.

Алкогольные и сладкие газированные напитки "высушивают" слюну, что еще более усложняет правильное переваривание пищи. Холодная питьевая вода или другие напитки замедляют пищеварение и могут создавать спазмы у некоторых людей. Тёплая вода, наоборот, расслабляют мускулатуру.

Питьевая вода до и после приёма пищи улучшает процесс пищеварения. Выпивая воду примерно за полчаса перед едой, мы защищаем свой организм от обезвоживания. Вода помогает в лечении запоров: с помощью увеличения количества потребляемой жидкости.

Помогает ли вода похудеть?

При увеличении потребления воды количество потребляемой пищи обычно снижается, а наполненный водой желудок подаёт сигналы в мозг о насыщении. Однако накопленных данных пока недостаточно для массовой рекомендации этой систему для лечения ожирения.

Питьевая вода до и после приёма пищи улучшает процесс пищеварения Иллюстрация

Когда не стоит много пить перед едой?

Пациентам с ГЭРБ не стоит потреблять жидкость в большом объёме до/после еды. Вода увеличивает объём желудочного содержимого, что может повышать давление и приводить к рефлюксу. При гипертонической болезни, болезнях почек и сердца объём потребляемой воды определяется врачом в каждом конкретном случае.

Итак, если у вас нет индивидуальных противопоказаний к потреблению жидкости, то вы можете пить воду до/во время/после еды. Главное пить чистую воду и в разумных пропорциях.

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