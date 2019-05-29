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/Гастроентерологія

Масаж ефективний в лікуванні кислотного рефлюксу

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Група дослідників з департаментів фізіотерапії, медицини та хірургії Університету Кардинала Еррери, Іспанія, вивчила вплив масажу на прояви гастроезофагіальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) або кислотного рефлюксу.

Згідно з попередніми результатами, цей немедикаментозний спосіб може значно знизити у хворих симптоми ГЕРХ. Про це повідомляє Medical News Today.

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кислотний рефлюкс

кислотний рефлюкс

2ladies.ru

Кислотний рефлюкс виникає, коли вміст шлунка, включаючи кислоту, потрапляє в стравохід. Це може викликати неприємне печіння, яке називають печією.

Масаж включає в себе застосування малого навантаження і тривалої розтяжки міофасціального комплексу в області діафрагми, яка розташована трохи вище шлунка і відіграє важливу роль в запобіганні проникнення шлункового соку в стравохід.

Раніше MedOboz повідомляв, що вчені виявили тісний зв'язок між психічними розладами і підвищеним ризиком запорів, особливо у літніх людей.

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Голубева Анастасия
Голубева Анастасия
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