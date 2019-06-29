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/Гастроентерологія

Любителям гострого: вчені розповіли, як знизити відчуття печіння в роті

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Для того, щоб зменшити відчуття печіння в горлі після прийому гострої їжі, достатньо випити молока.

Вчені з Університету штату Пенсільванія (США) прийшли до висновку, що цей продукт найкраще підійде для усунення пекучого болю, повідомляє Daily Mail.

Дослідники виявили, що як знежирене, так і незбиране молоко найкраще справляються з неприємним відчуттям у роті.

Це відбувається за рахунок молочного білка казеїну: він притупляє біль, яку викликає речовина капсаїцин. Остання міститься в стручковом перці і дає гострий смак.

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Гостра їжа

pixabay.com

Як повідомляв MedOboz раніше, молоко може не тільки принести користь здоров'ю, але і нашкодити, тому деяким людям варто обмежити або навіть повністю припинити його вживання.

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Тема
здоров'я
Місце
США
Теги
їжамолоко
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