Лікар про це не скаже: Супрун розвінчала ще три медичних міфи

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала три міфи про здорове харчування, які є дуже популярними серед українців.

Супрун на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на гастроентеролога-дієтолога, розповіла, чому варто уникати деяких методів лікування. Вона зазначила, що це "поради, які не дасть лікар".

1. Сода - не методика лікування

"Застосування соди для поліпшення обміну речовин або кислотно-лужного балансу, часто просто з водою і натщесерце - погана ідея", - заявила Супрун.

Вона розповіла, що тривале споживання соди нерідко викликає електролітні порушення, через неї підвищується рівень натрію, знижується рівень калію, кальцію і магнію, що може призводити до порушення в серцево-судинній регуляції, підвищення артеріального тиску, порушення мінералізації кісток, утворення каменів в нирках, і нерідко навіть до таких ускладнень, як набряк мозку.

"Сода підвищує кислотність шлунка і нерідко такі експерименти ведуть до виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, часто викликають екстрені ускладнення, як перфорація і шлунково-кишкова кровотеча, допомогти при яких часто є можливо тільки хірургічно і в умовах реанімації", - пояснила Супрун.

2. Перекис водню безсилий не тільки від мікробів

"Інша загрозлива "інтернет-таблетка" стосується вживання перекису водню. Дана методика не має доказової бази для застосування крім "думки одного автора-професора", і досить часто пацієнти вірять в диво-таблетку і часто потрапляють до лікарні із запаленням не тільки шлунка, але і кишечника, підшлункової залози, перитонітом", - написала в.о. міністра охорони здоров'я.

3. Расторопшу залиште для городу

Супрун зазначила, що досить часто люди роблять помилку, коли самі собі призначають жовчогінні засоби. Особливо це стосується пацієнтів з уже встановленою жовчнокам'яною хворобою.

"Їм взагалі протипоказано вживати будь-яких заходів, що містять трави з жовчогінною властивостями, наприклад, розторопшу. Таке "лікування" може привести до загострення холециститу, виходу каменя з жовчного міхура в холедох і спровокувати ургентний стан з гострою жовчною колькою, механічною жовтяницею і розвитком панкреатиту, коли тільки своєчасна хірургічна допомога може зарадити", - заявила вона.

Кращим запобіганням жовчнокам'яної хвороби є регулярні повноцінні сніданки з вживанням корисних жирів, невеликі перерви між прийомами їжі, відмова від кави натщесерце.

"Як бачимо, поїсти або попити щось тільки тому, що це радять в інтернеті - не найкращий шлях до міцного здоров'я і довголіття. Велику роль відіграє дійсно здорове харчування. Це є багато овочів і фруктів, пити достатньо води і обмежувати продукти, що містять цукор, сіль і біле борошно. і не забувайте, що кращий порадник з питань здоров'я - ваш сімейний лікар", - додала Супрун.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно Супрун розвінчала головний міф про проблеми в спині.