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/ Гастроентерологія

Лікар підказала, як не набрати вагу на карантині

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Під час карантину кожен помітив за собою посилення апетиту і відзначав деякі неполадки з травленням. Часто причина того криється в обмеженні фізичної активності, пережитому через карантин стресі і звичках заїдати нудьгу і переживання.

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Такі тимчасові зміни навіть у короткий термін здатні привести до набору ваги і довгострокових проблем з шлунково-кишкового тракту, зокрема, тяжкості в шлунку, постійним закрепам і т.д. Щоб з вами цього не сталося, прислухайтеся до порад гастроентеролога Наталії Гордієнко, якими вона поділилася з читачами MedOboz.

Починайте ранок з зарядки в ліжку

Лежачи в ліжку робіть проста вправа, під час якої відбувається масаж органів черевної порожнини і штучна стимуляція роботи кишечника. Найефективніша – всім відомий "Велосипед". Притисніться попереком до ліжка, складіть руки під потилицю, підніміть зігнуті в колінах ноги, щоб гомілки були паралельно матрацу. Підтягніть ліву ногу до грудей, а праву – витягайте вперед так, щоб вона не торкалася ліжка, потім поміняйте. Виконуйте вправу амплітудно - так, ніби ви крутите педалі велосипеда. Зробіть всього 30 "кіл".

Почніть ранок зі склянки води з лимоном

Вранці натщесерце замість кави випийте склянку теплої води зі столовою ложкою лимонного соку. По-перше, такий напій надає легкий проносний ефект і прискорює процеси природного очищення кишечника. А по-друге, кислота з напою стимулює вироблення травних ферментів, від чого ви відчуєте здорове почуття голоду, захочете нормально поснідати, і тим самим позбудетесь бажання постійного жування.

Під час карантину легко можна набрати вагу і заробити проблеми з травленням

Під час карантину легко можна набрати вагу і заробити проблеми з травленням

Їжте більше буряка

Намагайтеся в кожний прийом їжі включати варений буряк. Вона містить багато клітковини і органічних кислот, завдяки чому стимулює перистальтику кишечника і прискорює очищення кишечника. Така добавка до раціону позбавить вас від ризиків появи зайвих сантиметрів на талії і не допустить порушення травлення.

Пийте морквяний сік

При бажанні випити чогось смачного і незвичайного, віддайте перевагу морквяного соку замість зайвої чашки чаю або кави. Цей напій корисний не тільки завдяки вітамінному складу. У ньому ще й містяться речовини, які втамовують голод, прискорюють травлення і мають послаблюючий ефект.

Прилягли? Зробіть самомасаж

Щоб не займати руки перекусами під час перегляду ТБ, візьміть собі за звичку робити легкий самомасаж живота і боків. Це нехитрий засіб допоможе нормалізувати травлення і позбавити від зайвої в області талії.

Візьміть пальцями обох рук шкіру над пупком і зробіть кілька перекатів від лінії ребер до таза і назад. Проводьте сеанс протягом 15-20 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які домашні вправи допоможуть не набрати вагу під час карантину.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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