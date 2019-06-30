Краще не купувати! Складено топ-7 небезпечних продуктів у супермаркетах

Серед найбільш небезпечних продуктів із супермаркетів виявилися солодкі йогурти, заморожені напівфабрикати, солодощі, газовані напої, сік, холодний чай і знежирені продукти.

Список шкідливої їжі склало видання "МедікФорум" і написало, чим можна замінити такі продукти.

Складено топ-7 небезпечних продуктів в супермаркетах kreston-gcg.com

Йогурти

Йогурти в баночках і пляшках можуть бути корисними, але без фруктових добавок, цукру та інших шкідливих інгредієнтів. Схуднути на таких продуктах не можна, адже в них немає нічого здорового. Але живильним буде несолодкий грецький йогурт, в який для смаку можна додати жменю ягід.

Йогурт zakvasik.com.ua

Заморожені напівфабрикати

А ось в заморожених напівфабрикатах з магазинів, готових млинцях, піці, котлетах, голубцях, чебуреках міститься багато солі, цукру, консервантів і шкідливих компонентів. Для того, щоб бути здоровим, потрібно витратити трохи часу і приготувати таку ж страву своїми руками.

Напівфабрикати express-novosti.ru

Солодощі

Солодощі є не менш небезпечними – саме вони можуть викликати зайву вагу, ожиріння, діабет і інші проблеми зі здоров'ям. Краще замінити їх горіхами.

Солодощі kyiv.dityvmisti.ua

Солодкі газовані напої

У солодких газованих напоях також немає ніякої користі – лише цукор, причому у величезних кількостях. Спрагу такі напої не втамують, але привести до карієсу і здуття живота можуть. Газовану воду можна замінити простою або домашнім лимонадом.

Солодкі газовані напої vladtime.ru

Соки

У складі соку з тетрапаку є цукор і сіль, що вже перетворює продукт в не найкорисніший для здоров'я – краще приготувати свіжий сік з фруктів або ягід власноруч.

Сік aif.md

Холодні чаї

Холодний чай містить цукор, але не принесе таких же відчуттів, як натуральний. Тому корисніше заварити чай самостійно і остудити в холодильнику.

Холодний чай ivona.bigmir.net

Знежирені продукти

Насправді знежирені продукти не зможуть допомогти худнучим отримати бажану фігуру. Людині потрібні жири, тому відмовлятися від них зовсім не варто, а знизити їх кількість реально, якщо стежити за своїми калоріями.

знежирені продукти rozetka.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені довели, що регулярне вживання фастфуду може спричинити слабоумство. Також Супрун назвала небезпеку солодких напоїв.

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