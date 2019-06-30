Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Гастроентерологія

Краще не купувати! Складено топ-7 небезпечних продуктів у супермаркетах

Читати матеріал російською

Серед найбільш небезпечних продуктів із супермаркетів виявилися солодкі йогурти, заморожені напівфабрикати, солодощі, газовані напої, сік, холодний чай і знежирені продукти.

Список шкідливої їжі склало видання "МедікФорум" і написало, чим можна замінити такі продукти.

Складено топ-7 небезпечних продуктів в супермаркетах

Складено топ-7 небезпечних продуктів в супермаркетах

kreston-gcg.com

Новини
Як залишатися стрункою без жодних дієт: топ-5 порад

Йогурти

Йогурти в баночках і пляшках можуть бути корисними, але без фруктових добавок, цукру та інших шкідливих інгредієнтів. Схуднути на таких продуктах не можна, адже в них немає нічого здорового. Але живильним буде несолодкий грецький йогурт, в який для смаку можна додати жменю ягід.

Йогурт

Йогурт

zakvasik.com.ua

Заморожені напівфабрикати

А ось в заморожених напівфабрикатах з магазинів, готових млинцях, піці, котлетах, голубцях, чебуреках міститься багато солі, цукру, консервантів і шкідливих компонентів. Для того, щоб бути здоровим, потрібно витратити трохи часу і приготувати таку ж страву своїми руками.

Напівфабрикати

Напівфабрикати

express-novosti.ru

Солодощі

Солодощі є не менш небезпечними – саме вони можуть викликати зайву вагу, ожиріння, діабет і інші проблеми зі здоров'ям. Краще замінити їх горіхами.

Солодощі

Солодощі

kyiv.dityvmisti.ua

Солодкі газовані напої

У солодких газованих напоях також немає ніякої користі – лише цукор, причому у величезних кількостях. Спрагу такі напої не втамують, але привести до карієсу і здуття живота можуть. Газовану воду можна замінити простою або домашнім лимонадом.

Солодкі газовані напої

Солодкі газовані напої

vladtime.ru

Соки

У складі соку з тетрапаку є цукор і сіль, що вже перетворює продукт в не найкорисніший для здоров'я – краще приготувати свіжий сік з фруктів або ягід власноруч.

Сік

Сік

aif.md

Холодні чаї

Холодний чай містить цукор, але не принесе таких же відчуттів, як натуральний. Тому корисніше заварити чай самостійно і остудити в холодильнику.

Холодний чай

Холодний чай

ivona.bigmir.net

Знежирені продукти

Насправді знежирені продукти не зможуть допомогти худнучим отримати бажану фігуру. Людині потрібні жири, тому відмовлятися від них зовсім не варто, а знизити їх кількість реально, якщо стежити за своїми калоріями.

знежирені продукти

знежирені продукти

rozetka.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені довели, що регулярне вживання фастфуду може спричинити слабоумство. Також Супрун назвала небезпеку солодких напоїв.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
6
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини