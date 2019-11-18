– В желчном пузыре у вас камни, в моче песок, в легких известь...
– Доктор, скажите, где у меня глина и я начну строиться!
Нередко, молодые люди, узнав о наличии у них желчнокаменной болезни, впадают в панику.
Давайте же разбираться, почему все-таки образуются камни в желчном пузыре и кто находится в зоне риска:
повышение уровня эстрогенов;
прием оральных контрацептивов;
голодание;
гастрэктомия;
лекарственные средства (препараты кальция, цефалоспорины третьего поколения, фибраты при длительном приеме);
нарушение энтерогепатической циркуляции желчи (воспаление, дисбиоз, гемиколэктомия).
Иллюстрация
thequestion.ru
Мер, позволяющих полностью обезопасить себя от возникновения камней в желчном пузыре, не существует. Но свести подобный риск к минимуму может каждый. Не болейте!
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.