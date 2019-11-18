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Оксана Кіргуєва
Оксана Кіргуєва
Гастроентеролог, Кандидат медичних наук Всі статті автора

Камни в желчном пузыре: почему они образуются

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– В желчном пузыре у вас камни, в моче песок, в легких известь...

– Доктор, скажите, где у меня глина и я начну строиться!

Нередко, молодые люди, узнав о наличии у них желчнокаменной болезни, впадают в панику.

Давайте же разбираться, почему все-таки образуются камни в желчном пузыре и кто находится в зоне риска:

  • повышение уровня эстрогенов;

  • прием оральных контрацептивов;

  • голодание;

  • гастрэктомия;

  • лекарственные средства (препараты кальция, цефалоспорины третьего поколения, фибраты при длительном приеме);

  • дуоденостаз;

  • нарушение энтерогепатической циркуляции желчи (воспаление, дисбиоз, гемиколэктомия).

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Мер, позволяющих полностью обезопасить себя от возникновения камней в желчном пузыре, не существует. Но свести подобный риск к минимуму может каждый. Не болейте!

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Автор
Оксана Кіргуєва Оксана Кіргуєва
Тема
здоров'я
Тег
хвороба
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