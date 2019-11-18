– В желчном пузыре у вас камни, в моче песок, в легких известь...

– Доктор, скажите, где у меня глина и я начну строиться!

Нередко, молодые люди, узнав о наличии у них желчнокаменной болезни, впадают в панику.

Давайте же разбираться, почему все-таки образуются камни в желчном пузыре и кто находится в зоне риска:

повышение уровня эстрогенов;

прием оральных контрацептивов;

голодание;

гастрэктомия;

лекарственные средства (препараты кальция, цефалоспорины третьего поколения, фибраты при длительном приеме);

дуоденостаз;

нарушение энтерогепатической циркуляции желчи (воспаление, дисбиоз, гемиколэктомия).

Иллюстрация thequestion.ru

Мер, позволяющих полностью обезопасить себя от возникновения камней в желчном пузыре, не существует. Но свести подобный риск к минимуму может каждый. Не болейте!

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!