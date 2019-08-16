Інноваційний аналіз для діагностики целіакії

Вчені визначили біомаркери, які можуть скласти основу першого в світі аналізу крові для діагностики целіакії. Вони виявили, що вплив глютену у людей з целіакію викликає зростання деяких запальних молекул в крові, що корелює із загальними симптомами.

Біотехнологічна фірма ImmusanT Inc. (США) очолила міжнародну команду по розробці продукту. Про це повідомляє Medical News Today.

Нове дослідження пропонує інноваційний тест на целіакію. Використовуваний сьогодні метод може зайняти тижні або місяці, тоді як новий аналіз крові може скоротити цей час до декількох годин. Фахівці описали запальну реакцію, яку пацієнти відчувають в перші години після впливу глютену.

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Глютен міститься в пшениці, ячмені та макаранних виробах тощо., і викликає аутоіммунну атаку кишечника. Присутність глютену в кишечнику змушує імунну систему атакувати тонку кишку, що знижує її здатність поглинати поживні речовини, викликаючи ряд симптомів. Вони включають здуття живота, діарею, блювоту, стеаторею, анемію через дефіцит заліза і втрату ваги.

Було виявлено, що ін'єкція глютених пептидів (коротких ланцюжків амінокислот) людям з целіакією призводить до таких симптомів, як нудота і блювота, а також до підвищення рівня деяких молекул імунної системи, а саме запальних, таких як інтерлейкін-2 (IL-2), що продукується Т-клітинами. Крім того, ін'єкція глютенових пептидів приводила до симптомів, які корелювали з підвищеним рівнем маркерів крові.

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Новий аналіз ефективніше і швидше існуючого підходу, який вимагає, щоб люди активно споживали глютен протягом принаймні кількох тижнів перед проходженням інвазивної процедури.

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