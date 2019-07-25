Худнучим на замітку: стало відомо про смертельну небезпеку популярного продукту

Вчені Університету Сассекса в Англії дійшли до висновку, що штучний підсолоджувач аспартам може представляти серйозну загрозу для здоров'я людини.

Як повідомила Lenta.ru з посиланням на пресреліз MedicalXpress, дослідники з'ясували, що Європейське управління з безпеки харчових продуктів (EFSA) обезцінювало результати досліджень, що вказують на шкоду добавки.

Фахівці відзначили, що EFSA, яке в 2013 році заявило про безпеку аспартаму, проігнорувало 73 дослідження, які вказують на негативні наслідки, а 84% наукових робіт, результати яких показали відсутність шкоди, представило як надійні.

Підсолоджувач аспартам LiveJournal

Так, ще з 1974 року вчені попереджали про ризики пошкодження головного мозку, розвитку раку печінки і легень, уражень головного мозку і нейроендокринних розладів в результаті вживання аспартаму.

Саме він входить до складу тисячі різних продуктів, в тому числі дієтичних безалкогольних напоїв.

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