Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Гастроентерологія

Худнучим на замітку: стало відомо про смертельну небезпеку популярного продукту

36.4т Читати матеріал російською

Вчені Університету Сассекса в Англії дійшли до висновку, що штучний підсолоджувач аспартам може представляти серйозну загрозу для здоров'я людини.

Як повідомила Lenta.ru з посиланням на пресреліз MedicalXpress, дослідники з'ясували, що Європейське управління з безпеки харчових продуктів (EFSA) обезцінювало результати досліджень, що вказують на шкоду добавки.

Фахівці відзначили, що EFSA, яке в 2013 році заявило про безпеку аспартаму, проігнорувало 73 дослідження, які вказують на негативні наслідки, а 84% наукових робіт, результати яких показали відсутність шкоди, представило як надійні.

Підсолоджувач аспартам

Підсолоджувач аспартам

LiveJournal

Так, ще з 1974 року вчені попереджали про ризики пошкодження головного мозку, розвитку раку печінки і легень, уражень головного мозку і нейроендокринних розладів в результаті вживання аспартаму.

Новини
Підвищує ризик у 13 разів: названо небезпечний фактор для жінок до 50 років

Саме він входить до складу тисячі різних продуктів, в тому числі дієтичних безалкогольних напоїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-ендокринолог Зухра Павлова назвала найбільш небезпечну для людини спецію.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Англія
Тег
здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
8
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини