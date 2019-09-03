Фрукторіанство: дієтолог розкрила головні плюси і мінуси

Фрукторіанство має один важливий плюс і мінус. Перший полягає в тому, що фрукти вживаються без обробки, різних спецій, а також у повній відсутності шкідливих продуктів. Але цей спосіб харчування загрожує дефіцитом низки мікроелементів, а іноді й набором ваги.

Про це повідомила відомий дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що фрукторіанці вживають тільки плоди рослин, а інші їх частини, а також продукти тваринного походження виключаються.

Вона зазначила, що у них у щоденному раціоні частка фруктів становить 75%, решта припадає на горіхи і насіння. Але деякі фрукторіанці включають в раціон тільки фрукти.

Дієтолог розкрила плюси і мінуси фрукторіанства

"Плюси – фрукти вживаються без обробки, спецій, повна відсутність шкідливих продуктів. Мінуси – дефіцит низки мікроелементів, у деяких людей – набір ваги", – написала дієтолог.

Кляуз наголосила, якщо людина вирішила стати фрукторіанцем, то перехід повинен бути плавним і усвідомленим. Також варто почати з вегетарінства і тільки потім задуматися про фрукторіанство.

"Їсти тільки фрукти – це зовсім не так легко, як здається", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляуз розповіла, що різка відмова від м'яса та інших продуктів тваринного походження може завдати шкоди здоров'ю.

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