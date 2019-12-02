Дієтологиня знайшла несподіваний порятунок від ненажерливості: скільки потрібно їсти

Для того, щоб уникнути ненажерливості, потрібно добре снідати, не сідати на "жорсткі" дієти, перейти на правильне харчування, планувати меню й добре висипатися.

Про це повідомила відома дієтологиня Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Telegram. Під "жорсткими дієтами" вона мала на увазі, наприклад, каву з круасаном на сніданок, шоколадку з цим же напоєм на перекус, на обід – салат і жодної вечері.

"Це харчування вас "не схудне", а призведе до вечірнього зриву... Ідеально – просто перейти на правильне харчування, забрати їжу, яка відкладається в жир, і поступово, але ефективно, знижувати вагу", – написала Кляуз.

Дієтологиня знайшла несподіваний порятунок від ненажерливості my-izumrud.ru

"Сніданку має вистачати на чотири години, щоб голод не заважав роботі й не хотілося перекусити шкідливими продуктами", – зазначила дієтологиня.

За її словами, планування меню ж допомагає поліпшити якість харчування і характеризується низьким ризиком ожиріння.

"Якщо людина хронічно не висипається, то споживає на день на 300-400 ккал більш ніж зазвичай, часто – це солодощі та випічка", – підсумувала Кляуз.

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