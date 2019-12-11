Якщо людину нудить під час прийому кисломолочних продуктів, то потрібно переконатися, чи причиною є саме ця їжа, а тоді вже вирішувати проблему.
Про це написала відома лікарка та дієтологиня Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Telegram. За її словами, потрібно пам'ятати про два важливі моменти.
"Нудота: чи пов'язана вона саме з кисломолочними продуктами, чи виникає до/після будь-якого прийому їжі, а під час перекусів виявляється "яскравіше", чи є біль у животі, печія, відрижка гіркотою або будь-які інші скарги? Якщо так – то проблема не в продуктах, й потрібно йти на прийом його до лікаря", – підкреслила Кляуз.
Дієтологиня розповіла, як боротися з нудотою від молочки
Дієтологиня зазначила, що, якщо все ж проблема тільки в кисломолочних продуктах, то їх потрібно прибрати з раціону. Вона додала, що в такому випадку найкраще організувати харчування з повноцінними прийомами їжі і без перекусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляуз спростувала слова косметологів, які не рекомендують вживати молочні продукти. Вона запевнила, що для кожної людини підхід повинен бути індивідуальним.
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