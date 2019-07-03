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/Гастроентерологія

За скільки годин до сну можна їсти: дієтолог дала відповідь

2.1тЧитати матеріал російською

Останній прийом їжі повинен бути за 3-4 години до сну, щоб не заважати організму в нічний час витрачати енергію.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила український дієтолог Світлана Фус. За її словами, саме вночі виробляються соматотропний гормон і мелатонін (гормон сну). Ці гормони впливають на обмін речовин і утилізацію запасів жиру, призначених для покриття енергетичних витрат під час сну.

Фус підкреслила, що вночі триває робота всього організму, і на це він витрачає досить багато енергії, яку бере із запасів.

Дієтолог заявила, за скільки годин до сну можна їсти

Дієтолог заявила, за скільки годин до сну можна їсти

Cookery.com.ua

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Виявлено несподівану небезпеку "здорової" їжі

"Якщо поїсти перед сном, особливо багато солодкої їжі, виділяється гормон інсулін, який поповнює запаси і зменшує вироблення соматотропного гормону і мелатоніну, що їх витрачають", – повідомила дієтолог.

Тому оптимально харчуватися за 3-4 години до сну, підсумувала Фус.

За скільки годин до сну можна їсти? Останній прийом їжі повинен бути за 3-4 години до сну. Чому? 🤔 Є дуже важливі гормони, які виробляються вночі - соматотропний гормон і мелатонін - гормон сну, які впливають на обмін речовин і утилізацію тих запасів жиру, які призначені на покриття енергетичних витрат під час сну. 😴 Адже під час сну триває робота всього організму: працює серце, легені, печінку, нирки та й всі інші органи і системи. І на цю роботу організм витрачає досить багато енергії, яку бере з наших запасів. Якщо поїсти перед сном, особливо багато солодкої їжі, виділяється гормон інсулін, який поповнює наші запаси і зменшує вироблення соматотропного гормону і мелатоніну, які їх витрачають. ☝🏼 Тому і потрібно їсти за 3-4 години до сну, щоб вночі не заважати організму витрачати енергію. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська спортсменка і відомий фахівець зі схуднення Аніта Луценко заявила, що їжа на ніч може привести до проблем зі здоров'ям і зайвої ваги. Коуч із правильного харчування Вікторія Кляуз дала кілька рекомендацій щодо прийому їжі, які допоможуть схуднути.

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Особа
Світлана Фус
Місце
Україна
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