За скільки годин до сну можна їсти: дієтолог дала відповідь

Останній прийом їжі повинен бути за 3-4 години до сну, щоб не заважати організму в нічний час витрачати енергію.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила український дієтолог Світлана Фус. За її словами, саме вночі виробляються соматотропний гормон і мелатонін (гормон сну). Ці гормони впливають на обмін речовин і утилізацію запасів жиру, призначених для покриття енергетичних витрат під час сну.

Фус підкреслила, що вночі триває робота всього організму, і на це він витрачає досить багато енергії, яку бере із запасів.

Дієтолог заявила, за скільки годин до сну можна їсти Cookery.com.ua

"Якщо поїсти перед сном, особливо багато солодкої їжі, виділяється гормон інсулін, який поповнює запаси і зменшує вироблення соматотропного гормону і мелатоніну, що їх витрачають", – повідомила дієтолог.

Тому оптимально харчуватися за 3-4 години до сну, підсумувала Фус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська спортсменка і відомий фахівець зі схуднення Аніта Луценко заявила, що їжа на ніч може привести до проблем зі здоров'ям і зайвої ваги. Коуч із правильного харчування Вікторія Кляуз дала кілька рекомендацій щодо прийому їжі, які допоможуть схуднути.

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