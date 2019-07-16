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/ Гастроентерологія

Як правильно готувати броколі: дієтологиня озвучила секрет

2.6т Читати матеріал російською

Брокколі – корисний продукт харчування, який багатий калієм, кальцієм, солями фолієвої кислоти, а також містить антиоксиданти, бета-каротин, селен, вітаміни С і К.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла українська дієтологиня Світлана Фус. За її словами, регулярне вживання овоча зміцнює стінки кровоносних судин, тому він корисний для профілактики захворювань серцево-судинної системи.

Склад брокколі багатий клітковиною, яка очищає кишечник і стабілізує його роботу, позбавляючи від запору. Продукт також нормалізує рівень цукру у крові і може урізноманітнити раціон людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, цукровим діабетом, додала дієтологиня.

Броколі

Броколі

Vesti

Як і всі хрестоцвіті, капуста містить струмогенні речовини, які знижують засвоєння йоду. Тому вживати її краще в приготованому вигляді, зазначила лікарка.

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Броколі назвали секретною зброєю в боротьбі з раком

"Щоб броколі зберегла максимальну кількість корисних речовин, відварювати її потрібно в підсоленій воді не більше двох хвилин. Або приготувати на пару – такий спосіб дозволяє зберегти в ній на 40% більше корисного", – порекомендувала Фус.

Також, зазначила вона, цей овоч можна використовувати як інгредієнт у супах, соусах для пасти, пирогах, омлетах, овочевих гарнірах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологиня розкрила небезпеку пропуску сніданку. Також назвали несподіваний спосіб позбутися від тяги до шоколаду.

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Особа
Світлана Фус
Місце
Україна
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