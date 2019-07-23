Дієтолог назвала топ-5 фруктів, які заважають схуднути

Не всі фрукти і ягоди сприяють схудненню: кавун, диня, виноград, персики і манго тільки заважають скинути вагу.
Про це повідомила відомий український дієтолог Наталія Самойленко на своїй сторінці в Instagram. Вона написала, що фрукти і ягоди — це чудовий замінник десертів для всіх, хто худне.
"Порції вагою 200-300 грамів в першій половині дня буде досить. Ідеальний час — другий сніданок", — зазначила дієтолог.
Фрукти
КидПассаж
За її словами, не потрібно звертати увагу на калорійність фруктів: у цих продуктах головне — здатність піднімати рівень інсуліну в крові.
"Антирейтинг фруктів для схуднення склав кавун, диня, виноград, персики і манго. Ці фрукти будуть заважати скидати вагу", — написав Самойленко.
Вона додала, що, наприклад, кавун має невисоку калорійність, але насправді його глікемічний індекс такий же, як у французького багета або картоплі фрі. За її словами, здатність цієї ягоди підвищувати рівень глюкози в крові зашкалює: а чим вище глюкоза, тим більше інсуліну і тим нижче здатність організму до жироспалювання.
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"Якщо ми їмо фрукти, які підвищують інсулін, то як би ми не працювали в залі, нескінченні стрибки інсуліну протягом дня не дадуть нам можливості отримувати бажаний результат. Худнути ми можемо тільки при низькому інсуліні", — підсумувала дієтолог.
Літо - сама щедра пора на сезонні фрукти і ягоди🍓. Але чи всі однаково сприяють схудненню? ⠀ Фрукти і ягоди - відмінний замінник десертів для всіх тих, що худнуть. Вибирайте будь-які сезонні, які вам подобаються, якщо немає індивідуальних протипоказань і хворобливих проявів. Порції в 200-300 грамів в першій половині дня буде досить. Ідеальний час для фруктів - другий сніданок. Лайфхак для тих, хто на дієті - не звертайте увагу на калорійність продукту. Так, я серйозно! Питання стоїть не стільки в калоріях, скільки в здатності фруктів піднімати рівень інсуліну в крові. Це означає, що фрукти ми повинні вибирати з низьким глікемічним і інсуліновим індексами - ці дві цифри важливіше калорійності продукту. ⠀ Антирейтинг фруктів для схуднення: 🍉 Кавун 🍈 Диня 🍇 Виноград 🍑 Персики 🥭 Манго. ⠀ Ці фрукти скидати вагу будуть заважати 🙃. ⠀ Візьмемо, наприклад, кавун. Ця ягідка має невисоку калорійність, тому ми часто робимо вибір на її користь. Але насправді глікемічний індекс кавуна точно такий же, як у французького багета або картоплі фрі. Здатність кавуна підвищувати рівень глюкози в крові зашкалює, а чим вище глюкоза, тим більше інсуліну і тим нижче здатність організму до жиросжиганию. ⠀ Якщо ми їмо фрукти, які підвищують інсулін, то як би ми не орали в залі, нескінченні скачки інсуліну протягом дня не дадуть нам можливості отримувати бажаний результат. Худнути ми можемо тільки при низькому інсуліні. ⠀ Цікаво дізнатися, які ягоди і фрукти відмінно підходять худне? Шукайте продовження на сайті @elle_ukraine! Посилання залишу в stories 🔝
Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Наталія Самойленко розвінчала міф про сухофрукти: з'ясувалося, що вони перешкоджають схудненню.
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