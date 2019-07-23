Дієтолог назвала топ-5 фруктів, які заважають схуднути

Не всі фрукти і ягоди сприяють схудненню: кавун, диня, виноград, персики і манго тільки заважають скинути вагу.

Про це повідомила відомий український дієтолог Наталія Самойленко на своїй сторінці в Instagram. Вона написала, що фрукти і ягоди — це чудовий замінник десертів для всіх, хто худне.

"Порції вагою 200-300 грамів в першій половині дня буде досить. Ідеальний час — другий сніданок", — зазначила дієтолог.

Фрукти КидПассаж

За її словами, не потрібно звертати увагу на калорійність фруктів: у цих продуктах головне — здатність піднімати рівень інсуліну в крові.

"Антирейтинг фруктів для схуднення склав кавун, диня, виноград, персики і манго. Ці фрукти будуть заважати скидати вагу", — написав Самойленко.

Вона додала, що, наприклад, кавун має невисоку калорійність, але насправді його глікемічний індекс такий же, як у французького багета або картоплі фрі. За її словами, здатність цієї ягоди підвищувати рівень глюкози в крові зашкалює: а чим вище глюкоза, тим більше інсуліну і тим нижче здатність організму до жироспалювання.

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"Якщо ми їмо фрукти, які підвищують інсулін, то як би ми не працювали в залі, нескінченні стрибки інсуліну протягом дня не дадуть нам можливості отримувати бажаний результат. Худнути ми можемо тільки при низькому інсуліні", — підсумувала дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Наталія Самойленко розвінчала міф про сухофрукти: з'ясувалося, що вони перешкоджають схудненню.

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